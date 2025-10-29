　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女童舞校練下腰「半身不遂」　脊椎重傷只能穿尿布向官方求償

▲唐先生女兒6歲時在舞校練舞傷到脊椎。（圖／翻攝大風新聞）

▲唐先生女兒6歲時在舞校練舞傷到脊椎。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東淄博一名女童在舞蹈教室練習「站立後下腰」動作時，脊椎受傷導致截癱，歷經五年治療仍無法恢復正常行走。女童父親唐先生指控，舞蹈教師訓練不當並起訴多方單位，包括中國舞蹈家協會。北京知識產權法院已正式受理此案，正待開庭審理。

▲唐先生舉證提告相關單位求償。（圖／翻攝大風新聞）

《大風新聞》報導， 事件發生於2020年9月6日，唐先生的女兒在淄博高新區花之舞藝術培訓學校練習「站立後下腰」時突然摔倒，經診斷為「無骨折脫位型脊髓損傷」，構成三級傷殘。

唐先生提供的殘疾證顯示，孩子受傷後雙腿癱軟，經長期治療雖能緩慢行走，但下肢無力、步態不穩，「女兒目前大小便失禁，膀胱功能喪失，每日須使用尿布、導尿及開塞露輔助排泄，孩子才12歲，學業中斷兩年，如今在學校仍需穿尿不濕（尿布），中午得接回家照料。」

司法鑑定意見指出，該女童的脊髓損傷與舞蹈教學動作存在100%直接因果關係，屬重度排泄功能障礙並構成三級傷殘。對此，唐先生稱，導致傷害的原因在於指導老師安排錯誤訓練內容，「下腰屬大齡兒童項目，10歲以下孩子脊椎尚未完全發育，過度拉伸會造成神經損傷。」

唐先生還出示大陸教育部2023年發布的《藝術培訓安全提醒》，其明確要求不得過早進行強柔韌訓練、避免對脊椎施加外力壓迫。考量醫療與康復費用龐大，唐先生已將舞校、授課老師、中國文聯舞蹈藝術中心及中國舞蹈家協會等9家單位列為被告。

唐先生強調，孩子曾考取三張中國舞協頒發的舞蹈等級證書，舞校老師也持有中國舞協監製的教師資格證，「報名時老師宣稱課程能美化形體、培養氣質，我沒想到卻讓孩子付出一生代價。」

10/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

舞蹈教室女童脊椎舞蹈殘疾

