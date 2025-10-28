醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台大醫院兒童醫院小兒加護病房（PICU）日前徵求「值班型主治醫師」，引發外界熱議。台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧在臉書發文，既以過來人身份分析醫療現況，也以家屬身分流露感慨，直言「真的蠻擔心自己老了之後，會是誰來照顧我們？」

林氏璧指出，台大醫院是全台醫療體系的最後防線，各種最複雜的重症病人匯集於此，兒科加護病房更是醫療壓力極高的單位。這次之所以出現徵求「值班型主治醫師」的情況，背後反映的是醫界長年的人力荒，多年來五大科（內、外、婦、兒、急診）「皆空」，醫學系畢業生傾向選擇醫美、健檢等高收入低風險科別，「應該是台大兒科已經沒有足夠的R3可以值班了，所以才會這樣做。」

他坦言，不能責怪年輕醫師選擇「錢多事少離家近」的生活，這畢竟是人性，真正該檢討的是制度設計，「上位者應該努力創造合理的工作環境與待遇，不能讓這種畸形的人才分配一直持續下去。」

同時，他也不禁感嘆，成績最優秀、最有天分的一群人讀醫學系，歷經多年磨練後，卻離開了最需要他們的重症現場，「這是多麼可惜的事情？」

林氏璧回憶道，在他那個年代，內科與小兒科仍是熱門科別，進入台大兒科需要高分競爭，如今卻是「有人願意來就要感恩」，錄取標準也不得不降低，「我和我同學聊天時常常會吐露這樣的心情，我們真的蠻擔心自己老了之後，會是誰來照顧我們？」

另外，談到身為兒科醫師的妻子小狸，林氏璧流露敬意，透露曾勸妻子一同轉型成旅遊部落客，但對方堅持要留在醫院臨床崗位，「她對兒科醫學有熱誠，喜歡小朋友，也喜歡照顧他們。」即使可選擇診所工作、作息穩定，她仍決定留在醫院，畢竟那是在台大兒科身經百戰練出來的技能，她希望繼續用來救治病患。

最後，林氏璧也給後輩一個誠摯建議，「經營自媒體，開發自己的另一個專長。開發自己的另一個專長！不管是舒壓，或是未來走出一條斜槓的路，都是不錯的投資。」

