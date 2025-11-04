嘉藥粧品系攜手30家知名企業　釋出300職缺助學生接軌國際職場

▲嘉藥粧品系舉辦化粧品產業實習說明會，30家企業共釋出300個實習名額。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化學生專業實務與就業競爭力，嘉南藥理大學化粧品應用與管理系日前舉辦「化粧品產業實習說明會」，邀集醫學美容連鎖診所、化粧品製造廠、生技保健廠、國際專櫃、美容芳療與美髮造型等30家知名企業共襄盛舉，提供超過300個實習名額。現場吸引近百位學生熱情參與，產學互動熱烈。

本次參與企業陣容堅強，除國內知名品牌外，更有跨國企業加入行列，包括美商雅詩蘭黛、香港商希思黎台灣分公司、黛寶拉股份有限公司、統一生活事業、康倪國際、斯曼特、永圓國際美容（彭村梅）、JT資生堂特約沙龍、東森得易購、台灣施舒雅美容世界、斯朵利專業髮型美容及台灣美王等12家企業代表親臨現場，與學生面對面交流，分享業界趨勢與人才需求。

多位企業代表也針對最新產業發展方向、職涯發展路徑與多元職場選項進行分享，讓學生更全面了解化粧品產業的專業分工與就業前景。從國內品牌到國際集團的積極參與，充分展現嘉藥粧品系在產學合作與國際接軌方面的深厚實力。

化粧品應用與管理系主任丁秀玉表示，隨著產業朝向多元與專業化發展，企業對人才需求已不再侷限於單一領域。學生需具備跨域整合、靈活應變與實務操作能力，才能在競爭激烈的市場中脫穎而出。繫上課程以「學用合一」為核心，融合理論與實務，透過校園與業界緊密鏈結，讓學生在學期間即能累積專業經驗與職場能力，順利銜接就業需求，為化粧品產業注入創意與新能量。