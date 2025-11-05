張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

▲2026台東跨年晚會，張惠妹將回家開唱。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

2026台東跨年晚會《東！帶我走》5日正式公布壓軸卡司，確定由「演唱會女王」張惠妹（aMEI）領銜演出，並邀集多組實力派歌手共同登台，陣容包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦及SAYA等人。活動將於12月31日晚間在台東市海濱公園國際地標登場，與民眾一同倒數迎接新年。

台東縣政府指出，今年跨年晚會以「東！帶我走」為主題，活動時間自當日晚間6時至翌日凌晨1時。主視覺採用粉、綠、藍三色，呈現台東的熱帶風格，象徵「從海出發、向光而行」，期望以音樂開啟新的一年。

張惠妹自《ASMR世界巡迴演唱會》以來，征戰國內外舞台，共舉辦84場演出，創下台北大巨蛋五場連開、吸引逾20萬人次的紀錄。她表示，選擇以家鄉舞台作為年度壓軸演出，別具意義，「唱了這麼多地方，該回家唱歌了。台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起在這裡看海、唱歌、迎新年。」

今年的演出陣容涵蓋不同曲風與世代，從原民音樂到嘻哈、從抒情到流行，包含多位金曲、金馬得主，堪稱「含金量」極高的一場跨年音樂盛會。晚會將結合煙火與海景，營造浪漫氛圍，陪伴民眾迎接2026年的第一道曙光。

台東縣長饒慶鈴表示，雖然台東沒有大型體育場館，但擁有得天獨厚的自然環境與海岸景觀，縣府希望將演唱會融入自然，讓風景成為舞台，呈現屬於台東的節慶魅力與人文溫度。她也邀請全國民眾，一起到台東體驗跨年，感受最純粹的音樂與風光。