台東警銀聯手識破土地抵押詐騙　成功攔阻150萬元損失

▲ 台東警銀聯手識破土地抵押詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近來詐騙手法不斷翻新，從傳統的電信、網購詐騙，到近期興起的「土地設定借貸」陷阱，皆讓民眾防不勝防。台東警察分局指出，今年已受理三起與土地抵押設定相關的詐騙案件，詐騙集團多以「假投資」或「假檢警詐財」為包裝，勾結不肖地政士或仲介，聲稱可協助資金周轉或資產清查，誘使被害人將名下土地抵押給民間貸款業者，再從中收取高額仲介費或代辦費，導致受害者不僅背上債務，甚至面臨失去土地的風險。

日前，寶桑派出所接獲中國信託銀行台東分行通報，一名陳姓婦人神情慌張，前往櫃檯欲提領150萬元現金，聲稱要繳房貸。巫姓行員察覺異常，主動通報警方。員警到場了解後，發現陳婦對房屋買賣細節與地址交代不清，進一步聯繫家人確認，她近期並無購屋紀錄，竟是受詐騙集團指示，準備以名下土地設定抵押貸款。所幸在銀行與警方合作下，成功攔阻這起詐騙，保住了150萬元。

台東警察分局長陳宏平日前親自前往中國信託銀行台東分行，頒發感謝狀與獎勵金，肯定行員的機警與積極行動，成功防止新興詐騙案件的發生。

台東警分局提醒，近來「假金主」與「土地設定借貸」詐騙日益猖獗，民眾凡遇涉及貸款、抵押或投資等金錢往來，務必親自查證，不可輕信陌生人指示。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或向地政機關、警方洽詢。

警方也呼籲，為保障不動產安全，民眾可至地政事務所免費申辦「地籍異動即時通」服務，當名下不動產發生移轉或抵押設定時，系統會立即以簡訊或電子郵件通知，協助民眾即時掌握資產動態，降低受害風險。