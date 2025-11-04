1步1腳印展現施政成果　台東市長銘風：盼累積市民幸福感

▲台東市長陳銘風4日發表最新施政成果報告。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東市長陳銘風4日發表施政成果報告，指出台東市公所秉持「以民為本、務實創新」的施政理念，從基礎建設、社會照顧到文化推廣，逐步落實各項市政工作，展現具體成果。特別是在114年度全縣鄉鎮市公所預算執行率中，台東市首度榮獲第一名，工程進度與行政效率雙雙創新高。陳市長表示，這是市政團隊與市民共同努力的成果，也是推動城市持續進步的重要動力。

陳銘風指出，下半年市公所將持續以市民需求為核心，讓幸福感在生活中的點滴變化中逐步累積。

在運動發展方面，市公所擴大舉辦第二屆「114年台東縣千人舞藝發表觀摩會」及「全民FENG體育活動」，並特別邀請基隆柔力球團隊首次來台東展演，活動內容更加多元，展現城市的健康活力與凝聚力。

在社會福利推動上，自9月起配合縣府政策，市公所導入「社會救助及補助案件一級一審制度」，低收入戶與中低收入戶等案件可由公所直接核定。台東市低收與中低收人口約占全縣八成，新制上路後大幅縮短行政流程，讓民眾能更即時獲得協助。同時，重陽禮金、急難救助及社福轉介服務也持續推動，確保弱勢族群在需要時都能獲得即時支持。

在面對天災挑戰方面，楊柳颱風造成農損後，市公所迅速啟動農業現金救助措施，共協助2,163戶農友、土地8,673筆、面積2,181公頃，補助金額近1億8千萬元，為全縣最高。市府團隊全體動員、加班趕辦，展現守護農業的決心與效率。

市區建設與環境維護方面，文化公園路、更生路、鐵花路及四維路等道路改善工程已陸續完工，持續打造安全便利的生活環境。清潔隊則加強環境整治與病媒蚊防治作業，守護市民健康。市立幼兒園主動添購空氣清淨機，並通過環保局室內空氣品質優良標章，展現對幼兒健康與教育環境的重視。

文化與觀光推廣方面，市公所積極爭取原民會補助辦理「馬卡巴嗨藝術節」，並與縣府合作舉辦「客家料理食藝競賽」，展現多元族群共融的城市特色。湧泉運動公園經地下水鑿井及改善工程重新活化，昔日的戲水池重現風華，成為市民休閒的新亮點，也延續屬於台東的文化記憶。

陳銘風強調，台東市的每一項進步，都是團隊努力與市民信任累積的成果。市公所將持續以「民眾需求」為施政核心，推動更完善的公共建設與服務，讓台東朝向「幸福宜居、文化多元、永續發展」的城市目標邁進。