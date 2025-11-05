　
【廣編】歐德傢俱榮獲第79屆「優良商人」殊榮　樹立台灣傢俱產業典範

▲▼ 傢俱產業,商業總會,優良商人,永續發展,台灣品牌,歐德傢俱。（圖／歐德傢俱提供）

▲歐德集團總經理陳國甫表示，榮獲「優良商人」獎，是對企業長期耕耘的肯定，將持續打造美學與永續居家。

圖、文／歐德傢俱提供

歐德傢俱以卓越經營實績與永續發展精神，榮獲中華民國全國商業總會頒發「第79屆優良商人」殊榮，展現台灣傢俱產業的標竿典範。頒獎典禮於10月31日在台北福華大飯店盛大舉行，由總經理陳國甫代表出席受獎，現場冠蓋雲集，盛況非凡。

第79屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，由全國商業總會主辦，為國內商界年度最高榮譽之一，受獎項目包括優良商人、優良外商、優良老店等五大類，共有60位企業代表脫穎而出。得獎者皆為各產業的領航者，對國家經濟成長、創新發展及社會公益貢獻卓著。

歐德傢俱自成立以來，以「打造健康、安心的居家環境」為使命，秉持德國精工精神，融合環保建材與智慧設計，榮獲多項品質與設計大獎，深受消費者信賴外，亦長期投入偏鄉教育資助、環境永續推廣及社會公益計畫，以實際行動落實企業社會責任。

歐德集團總經理陳國甫代表致詞時，表示：「榮獲優良商人獎象徵對企業誠信經營與永續責任的肯定，歐德深耕系統傢俱三十多年，堅持『以人為本、以家為心』，從綠色製造到推動偏鄉教育、植樹計畫等公益活動，以企業力量實踐「誠信經營、永續共榮」的精神。」

全國商業總會理事長許舒博指出:「台灣企業的穩健經營是經濟成長的動力來源，得獎企業在管理、品牌形象與社會責任皆有卓越表現，展現台灣產業的韌性與創新力。」

歐德傢俱榮獲「優良商人」獎，是對企業長期耕耘的肯定。未來，歐德將持續秉持「家的幸福設計師」精神，致力打造兼具美學與永續的居家環境，為台灣品牌創造更多榮耀。

【廣編】歐德傢俱榮獲第79屆「優良商人」殊榮　樹立台灣傢俱產業典範

【廣編】歐德傢俱榮獲第79屆「優良商人」殊榮　樹立台灣傢俱產業典範

