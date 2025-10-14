【廣編】歐德集團百閱計畫　「第55所」幸福圖書室啟用

▲歐德百閱計畫打造充滿童趣的快樂園地。

圖、文／歐德集團提供

歐德集團「百閱計畫」邁入第21年，喜迎「第55所」新里程碑，10月13日在彰化縣為「復興國小」、「芙朝國小」舉辦「幸福圖書室」啟用儀式。彰化縣政府教育處蔡金田處長、歐德集團總經理陳國甫、經戰會中區會長何修榕、復興國小校長謝添裕、芙朝國小校長周金木等多位貴賓蒞臨，由藝人廖盈婷擔任主持人，兩校學生分別以「跳鼓陣」、「竹笛重奏」，歡慶圖書室落成。

復興國小逾百年，學生不到60人，圖書室老舊失修、照明不足、安全堪憂；芙朝國小僅61名學生，多為弱勢家庭，原圖書室採光差、櫃體過高、空間侷促，導致使用率低。透過歐德集團「百閱計畫」的支持，兩校圖書室煥然一新，使用健康環保綠建材，設計融入自然、質樸元素，改善書櫃與照明，規劃多功能閱讀空間，提升動線流暢度，並且全館鋪設orderfloor超耐磨木地板兼具美感與安全性。

彰化縣府教育處蔡金田處長致詞表示：「感謝歐德集團長年深耕閱讀教育，這是第二次與彰化縣合作，為孩子打造舒適的學習環境。」2005年起歐德集團推動「百閱計畫」，目標完成100所幸福圖書室。截至2025年，已為全台55所學校打造幸福圖書室。

2025歐德百閱影片：https://youtu.be/wttQHegLDr4