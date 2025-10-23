Dcard網友崩潰求助！女友瘋搶「BLACKPINK套餐」　買不到白花油

▲有網友在Dcard平台發文稱，女友跑遍藥妝店尋找Jisoo白花油，偏偏凱蒂款很多家都沒有，覺得女友真的很瘋。（圖／業者提供）

記者吳世龍／高雄報導

南韓頂級女團BLACKPINK近日圓滿結束了在高雄的兩場演唱會，成功吸引超過十萬名粉絲湧入港都朝聖，不僅將演唱會經濟推向高峰，更意外地在台灣掀起了一波強勁的「韓星帶貨效應」。從國民手搖飲、夜市美食到百年藥油，成員們在台期間的「隨手一拍」全成了社群熱門話題。這股由巨星引爆的「台味風潮」，不僅讓高雄旅宿業績狂飆，也為在地品牌帶來了意想不到的免費國際曝光。

根據高雄市觀光局的統計數據，BLACKPINK演唱會週末期間，高雄市旅宿業平均住房率飆升至九成，周邊商圈營業額較平日大幅提升三成以上。這場國際級盛事成功聚集龐大人潮，讓高雄瞬間「一房難求」，夜市、飲料店及藥妝通路皆人潮爆滿，證明了國際天團對城市觀光與消費的強大拉抬作用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這波「帶貨效應」的具體表現被粉絲整理成了一份「BLACKPINK套餐」：包括Rosé手拿的五十嵐飲料及鳳梨酥、Lisa品嘗的鹹酥雞、Jennie指定的台灣品牌短裙，以及最出人意料的Jisoo收藏的百年品牌白花油。

一名網友在Dcard發文分享了他的「血淚史」，笑稱女友（Blink）在演唱會後「念念不忘」，要求將所有相關同款「照單全買」。他描述了連續四天吃鹹酥雞、每天喝五十嵐，以及最艱難的任務——跑遍藥妝店尋找Jisoo同款的「凱蒂貓限定款白花油」，因缺貨難求讓他直呼「覺得女友真的很瘋」，並感嘆這波韓星效應的驚人魅力。

▲BLACKPINK演唱會，吸引超過十萬名粉絲湧入港都朝聖，不僅將演唱會經濟推向高峰，更意外地在台灣掀起了一波強勁的「韓星帶貨效應」。（圖／翻攝陳其邁臉書）

市場觀察人士指出，BLACKPINK此行不僅是觀光與消費的帶動，更是一場成功的「跨國行銷」。手搖飲、夜市美食到經典藥油，這些原本深植台灣在地的傳統品牌，因韓星的自然互動而迅速在粉絲團與海外論壇上獲得點名推薦，實現了比投廣告更高效的國際宣傳。

這波現象也在社群上引發熱議，網友留言稱：「BLACKPINK比觀光局還會帶貨」、「白花油是新一代的香奈兒No.5」、「韓星來一次，高雄品牌直接進軍國際」。

總結來看，BLACKPINK不僅帶來了音樂狂潮，更意外帶動了台灣品牌熱度飆升。從老字號藥油到國民美食，這股由韓星引爆的「台味風潮」仍在持續延燒，讓世界重新發現——原來最熟悉的台灣味，正悄悄被世界喜歡。