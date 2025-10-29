日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

▲雲科大環境教育成果展登場，產官學代表齊聚一堂，展現雲林永續發展實力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立雲林科技大學與雲林縣環境保護局、日月光環保永續基金會、矽品精密工業股份有限公司，共同舉辦「環境教育年度成果展」。主辦人雲科大郭昭吟教授與鄭宇伸教授邀請產官學各界貴賓齊聚一堂，見證環境教育推動成果，展現校園、企業與在地環教機構共創的永續行動力。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣這幾年在永續發展上也獲得了不少肯定。2025年，在「台灣永續行動獎暨亞太暨台灣永續獎」中，總共拿下了37座獎項，是全國獲獎最多的縣市。縣長張麗善獲得「台灣傑出永續治理首長獎－地方組典範」，而副縣長本人獲得「頂尖永續長獎」。

矽品精密股份有限公司方慎德副總經理指出，矽品與母集團日月光環保永續基金會長期致力於推動ESG企業責任，以「環境、社會、公司治理」為企業核心，從節能減碳、水資源循環再利用，到社區教育參與，皆以實際行動落實綠色承諾。我們相信，企業的永續不只是技術創新，更在於知識共享與教育扎根。

雲科大郭昭吟教授與鄭宇伸教授補充說明，今年度環境教育系列課程整合七所環教場所，並從國小到高中職、再到大學與企業的串聯，展現環境教育從基礎扎根、向社會擴散的具體成效。活動除播放專題影片外，也舉行環教聯盟成果介紹及環教單位體驗展示，與會嘉賓一致肯定雲科大在環境教育、產學合作與地方永續推動上的努力，這場成果展不僅凝聚了產官學的力量，更傳遞出雲科大長年深耕地方、實踐USR的信念。

▲雲科大環境教育與青年創生研究中心郭昭吟主任代表學校頒發感謝狀予日月光環保永續基。（圖／記者游瓊華翻攝）