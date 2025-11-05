　
政治

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

▲民進黨副秘書長何博文宣傳普發1萬。（圖／翻攝自Threads／何博文）

▲民進黨副秘書長何博文宣傳普發1萬。（圖／翻攝自Threads／何博文）

記者郭運興／台北報導

普發現金1萬元今（5日）開放首波登記，民進黨副秘書長何博文則在4日晚間發布圖卡宣傳普發政策，並表示「民進黨政府普發現金一萬元」。未料，該貼文遭網友洗版怒轟「我記得這是藍白提案，民進黨全力阻擋，怎麼發錢的時候又變民進黨德政了？到底要不要臉啊你們」、「尚書大人還真機靈」、「當初不是說要拒領嗎」，國民黨立委廖偉翔也大酸「民進黨政府普發？不是喔，不是這樣喔」。

何博文4日晚間在Threads貼出多張圖卡表示，民進黨政府普發現金一萬元，11月5日早上八點開始上網登記！

何博文指出，有誰能領？國內現有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留許可的外國人、大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、明年4月30日以前國內出生的新生兒（國民），請大家告訴大家。

此貼文吸引8萬次瀏覽，但引起大批網友不滿留言「從頭反到尾現在變民進黨政績」、「我記得這是藍白提案，民進黨全力阻擋，怎麼發錢的時候又變民進黨德政了？到底要不要臉啊你們？還是騙老百姓沒在關心政治」、「民進黨最厲害的地方就是知道台灣人很好騙」、「尚書大人還真機靈」、「民進黨政府不是反對普發一萬嗎」、「當初不是說要拒領嗎？所以你會領取嗎」、「說好的拒領要補貼台電呢」、「厲害了，不止會挖水溝做秀，還會搶藍白的政績」。

國民黨立委廖偉翔也留言大酸「民進黨政府普發？不是喔，不是這樣喔」、前國民黨發言人楊智伃則表示「北海小抄人，連政績都要抄嗎」。

11/03 全台詐欺最新數據

488 3 0141 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

普發1萬 廖偉翔 何博文 國民黨 民進黨 楊智伃

