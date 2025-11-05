　
地方 地方焦點

嘉基醫院珍珠藝廊揭幕　《信心的溫室》帶來心靈療癒

▲▼ 以愛與美學交織信仰力量　陪伴病人走過療癒旅程 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基珍珠藝廊面積約40坪，為國內第一個於醫院中設立常設性的專業藝術展區 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院長年深耕地方、守護健康，秉持「以愛服務、全人關懷」的信念，致力讓醫院不僅是醫療的場域，更是能撫慰心靈的所在。11月5日(三)，嘉基舉辦「珍珠藝廊」揭幕與首檔展覽《信心的溫室》開展典禮，這是國內第一個於醫院中設立常設性的專業藝術展區，約40坪的展區面積讓藝術與信仰在醫療空間中交織，為病人與家屬注入希望的力量，落實身心靈全人關懷。

▲▼ 以愛與美學交織信仰力量　陪伴病人走過療癒旅程 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲嘉基院長陳煒(左)與嘉義市衛生局王鳳玉科長共同揭開象徵信心萌芽的寶盒，宣告「珍珠藝廊」正式啟用 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

院長陳煒表示，嘉基的每一步成長都源自對上帝的信靠與對人的愛，醫院的任務不只是治癒身體，更是醫治心靈。透過藝術，我們希望讓走進醫院的人，都能感受到色彩與光影中所蘊含的信心與平安。正如《馬太福音》所言『天國好比重價的珍珠』，嘉基願成為那顆珍珠，以愛的光澤，照亮生命旅程。

嘉義市衛生局王鳳玉科肯定嘉基長期在醫療、公共衛生與社會關懷上的付出，並表示，嘉基是嘉義這座城市最柔軟的角落，長年陪伴病人與家庭度過困境，如今透過藝術讓醫療環境更添人文溫度。這不只是展覽場域的開幕，更是信心與希望的延續。隨後王鳳玉科長與嘉基院長陳煒共同揭開象徵信心萌芽的寶盒，宣告「珍珠藝廊」正式啟用，現場播放藝術紀錄影片，藝術家們也分享創作心路，氛圍溫馨感人。

▲▼ 以愛與美學交織信仰力量　陪伴病人走過療癒旅程 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲展覽作品中有互動式創作-撕畫，歡迎民眾現場體驗 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

首檔展覽《信心的溫室》由策展人齊簡老師以〈希伯來書〉中「信就是所望之事的實底」為靈感，將醫院比喻為「信心的溫室」，當在人們脆弱、等待與重生之間，學會再次相信生命的韌性與美好。展覽集結呂迦諾、張浩強、莊道明、黃萱、蔡三行、齊簡等六位藝術家作品，分別擅於繪畫、雕塑與影像等創作，來詮釋信仰與希望在病痛中綻放；現場參觀者隨著作品的引導，彷彿在一場信心的旅程中緩步前行，看見愛如何穿越苦難 ，帶來安慰。

「珍珠藝廊」命名自嘉基首位美國宣教護理師傅珍珠女士，她遠渡重洋，將專業與愛心帶入嘉義，奠定現代護理的根基，也象徵嘉基護理人員以信仰為根、以愛為行的精神。珍珠的溫潤，來自歲月的淬鍊；護理的光芒，則源於日夜守護的奉獻。嘉基以此藝廊向傅珍珠女士及所有護理人員致敬，感念他們將愛化為行動，讓醫療的每個角落都閃耀人性的溫度。

「嘉基藝術空間」(珍珠藝廊和陽光圈)的成立，是「全人醫療」的延伸。藝術進入醫院，不僅改變牆上的色彩，更改變了人與空間的關係。病人能在等待中找到安定，家屬能在焦慮時感受到平靜，而醫護人員也能在繁忙間獲得心靈的喘息。這裡不只是展覽的所在，更是一處信心與希望的花園。

珍珠藝廊未來將持續展出各項藝術創作，邀請醫護、病人與社區共同參與。嘉基期盼，透過藝術的溫度與信仰的光亮，讓醫院成為每個人都能被愛擁抱的地方，讓療癒不止於醫學，而延伸至生命深處。

