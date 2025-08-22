　
地方 地方焦點

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

▲▼ 藝術陪伴醫療 共創永續願景嘉義基督教醫院與國立臺灣美術館簽署合作備忘錄 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 藝術陪伴醫療 共創永續願景，嘉義基督教醫院與國立臺灣美術館簽署合作備忘錄 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

藝術療癒日漸受到關注的今天，國內首例由醫療與藝術的跨域合作的文化療癒計畫，正於嘉基展開。嘉義基督教醫院與國立臺灣美術館於昨(21)日於嘉基門診大樓1樓舉辦記者會，會中雙方正式簽署合作備忘錄（MOU），由嘉基副院長陳明晃與國立臺灣美術館館長陳貺怡代表簽署，象徵雙方聯手推動「醫藝結合」，共創文化平權與永續發展的新模式。

▲▼ 藝術陪伴醫療 共創永續願景嘉義基督教醫院與國立臺灣美術館簽署合作備忘錄 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

國美館於今年初辦理中華民國第40屆版印年畫「蛇彩繽紛–蛇年年畫特展」，特別規劃「版印年畫教育展示體驗區」，以寓教於樂的方式，提供版畫小知識及版印年畫印製體驗，讓民眾觀賞作品之餘，還能親手體驗印製版畫的趣味，獲得熱烈迴響。嘉義基督教醫院於該展期間參訪國美館，牽起本次藝術永續及文化平權的合作契機。

此次合作中，國美館特別提供「版印年畫教育展示體驗區」的展覽教具與展示設備，未來將運用於嘉基院區藝文展覽與互動教學場域，讓病患、家屬與民眾在就醫過程中，也能接觸到藝術，感受文化的溫度與療癒的力量。

嘉基副院長陳明晃表示：「我們相信醫療不只是身體的修復，更需要心靈的關懷。很榮幸能與國美館合作，把藝術帶進醫院、社區，透過藝術的互動體驗方式，讓醫院成為富有人文溫度的場域。」

▲▼ 藝術陪伴醫療 共創永續願景嘉義基督教醫院與國立臺灣美術館簽署合作備忘錄 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

國美館館長陳貺怡則指出，這是國立美術館首度與醫院合作，將展品推廣教育教具帶入醫療空間。她強調，醫院往往瀰漫著焦躁與壓力，不論是病友或醫護同仁，每一天都處在緊繃的氛圍之中。在這樣的環境裡，如果能透過藝術作品轉移焦點、開展視野，便能為病友帶來心靈上的療癒與撫慰。陳貺怡進一步指出，藝術本具備療癒人心的力量，而國美館一直致力於推廣「讓藝術走入生活」。這次計畫只是開始，未來希望能與嘉基持續合作，透過藝術療癒更多人。

活動中特別安排嘉基幼兒園小朋友帶來童趣盎然的開場表演，展現藝術教育向下扎根的理念，為現場注入活潑生動的氣氛。在簽署儀式後，嘉基也安排現場來賓與小朋友們一同前往展覽會場，實際參與國美館捐贈教具的互動體驗活動，透過親身參與，感受藝術教育如何在醫療場域中發揮療癒與啟發的力量。

▲▼ 藝術陪伴醫療 共創永續願景嘉義基督教醫院與國立臺灣美術館簽署合作備忘錄 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基門診大樓6樓，也同步展出國美館捐贈的部分教具與展板，象徵「醫療 × 藝術」的結合已正式啟動。未來，嘉基將規劃一系列與藝術結合的教育活動、展覽與手作體驗，讓院區不只是醫療場所，更成為傳遞美感與信念的公共文化空間。

這場簽署儀式，見證了兩大機構對「全人關懷」與「文化永續」的共同承諾，也為台灣的醫療與藝術合作立下一個溫柔且堅定的範例。

青光眼治療　嘉基醫院引進微脈衝雷射手術

青光眼治療　嘉基醫院引進微脈衝雷射手術

為提升雲嘉地區青光眼治療水準，嘉義基督教醫院特引進微脈衝青光眼雷射新療法，並於31日(四)舉辦「世界有光 微脈衝青光眼雷射醫療記者會」，為雲嘉首家導入此技術的醫院，為青光眼患者帶來安全、有效、低副作用的治療新選擇。親自體驗最新醫療技術的胡小姐現場分享。

嘉義基督教醫院推廣ERAS

嘉義基督教醫院推廣ERAS

台灣首座禪繞文教基金會揭牌　推動藝術療癒

台灣首座禪繞文教基金會揭牌　推動藝術療癒

快樂聯播網開播30年　開啟ESG新篇章

快樂聯播網開播30年　開啟ESG新篇章

南投看守所母親節前夕為毒癮者舉辦藝術展暨懇親會

南投看守所母親節前夕為毒癮者舉辦藝術展暨懇親會

