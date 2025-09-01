屏基智能醫療大樓上樑　46.5億元工程亟需社會捐助

▲屏東基督教醫院智能醫療大樓舉行上樑感恩禮拜 。（圖／屏基提供）

記者陳崑福／屏東報導

歷經兩年施工，屏東基督教醫院智能醫療大樓於9月1日上午舉行上樑感恩禮拜，宣告工程進入最後階段，預計明年正式啟用。這座總造價達46.58億元的大樓，將成為南台灣智慧醫療與急重症照護的重要據點，但同時也面臨數十億元龐大建設經費壓力，迫切需要社會各界的支持與奉獻。

上樑典禮由屏基執行長余廣亮、副執行長劉侃、榮譽院長陳永興、院長吳榮州帶領醫療團隊，並邀請屏東縣政府衛生局局長張秀君、屏東市公所專員許淑娟、華山里里長謝沅廷、大連里里長董憲坤等貴賓出席，共同見證大樓逐步成形的重要時刻，並為工程順利與未來的醫療使命獻上祝福。

屏基智能醫療大樓基地面積16,000平方公尺，規劃地下2層、地上11層，總樓地板面積近7萬平方公尺，將設置一般病床499床及特殊病床362床。新大樓將全面升級急診醫學、內外科加護病房、新生兒與小兒重症照護，同時引進智慧醫療科技，強化心肌梗塞、腦中風與重大創傷的治療能量。吳榮州院長指出，隨著新大樓啟用，將能有效緩解急診室超載、病房不足、設備無法進駐等困境，讓屏東病人不用再過高屏溪，也能獲得醫學中心等級的照護。

屏基自創院以來沒有財團奧援，全憑醫院與社會力量一步一腳印推進，屏基每年無償投入超過4,600萬元於各項社會公益服務，涵蓋原鄉醫療、獨居長者關懷、弱勢家庭扶助及社區健康促進，並跨足非洲馬拉威，協助當地建立數位健康系統。這些長期且持續的公益支出，充分體現屏基不僅是醫療機構，更是承擔社會責任、守護公共健康的重要力量。

也正因為如此，屏基更深刻體認到，新院區的建設不僅是硬體升級，更是延續這份守護與責任的重要基礎。大樓雖已向銀行貸款34億元，但要引進高端精密醫療設備、打造更舒適與先進的就醫環境，仍有龐大資金需求。屏基誠摯呼籲社會大眾以行動響應，讓這份守護生命的使命得以延續與實現。

余廣亮執行長表示：「新大樓不是為了讓醫院賺錢，而是為了讓病人住得更舒適、更有尊嚴，讓醫護人員能用最好的設備來救命。這是所有屏東人的事，我們需要大家攜手，在屏東建起一座愛與希望的堡壘。」