準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他「搞大小三肚子」當爸了

▲男子與女友訂婚，沒想到婚禮都舉辦完了人突然神隱，原來是搞大小三的肚子。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿群（化名）與虔誠的信徒女友小莉（化名）論及婚嫁，怎料基督教的結婚儀式都已舉辦完，阿群卻在完婚前夕搞大女子小悅（化名）的肚子，氣得小莉一狀告上法院。台中地院審理後，判阿群須賠92萬餘元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿群2021年11月間透過媒人介紹，認識了虔誠的基督教信徒小莉，雙方進而開始交往，並且發展到談婚論嫁的地步。

阿群2022年6月間與父母一起設宴，邀請小莉一起吃飯，並且在吃飯的過程中求婚，讓小莉又驚又喜、當即答應了下來。2人敲定婚約後不久，便前往婚紗店預約婚攝，確定2022年7月拍婚紗照、2023年4月舉辦結婚典禮。

隨著時間經過，阿群與父母準備了合婚紅紙，向小莉一家提親，2家人決定除了傳統婚宴以外，還要依照基督教的儀式，在教堂內辦理婚禮。

2022年年底，2人順利在教堂舉行婚禮，在超過150位親友的見證與祝福下，成功完成儀式，不過阿群隨後便提議延後傳統婚宴的時間，並希望2023年5月20日辦理結婚登記。怎料到了2023年2月中，阿群便突然人間蒸發，儘管小莉數度聯繫，仍舊不理不睬。

直到2023年8、9月間，小莉從朋友口中得知「阿群有孩子了」，才知道阿群從2022年開始便在外偷吃，與女子小悅有染。由於在籌備婚禮的過程中，小莉一家付出了許多，且渣男的行為讓她大受打擊，氣得決定告上法院，讓阿群付出代價。

台中地院法官審理後認定，阿群訂婚以後還與其他女性發生關係，並且導致懷孕，嚴重違反婚約，因此小莉請求78萬餘元的婚禮支出、30萬元的精神撫慰金應屬有據，與阿群一家訂婚時支付的16萬元聘金抵銷後，判阿群須賠償92萬餘元。全案仍可上訴。