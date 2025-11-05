海鷗颱風強襲菲律賓奪66命！直升機墜毀　宿霧災難狀態

▲宿霧省災情慘重已宣布進入災難狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

海鷗颱風（Kalmaegi）重創菲律賓增至66人死亡、26人失蹤、10人受傷，宿霧省災情慘重已宣布進入災難狀態，城鎮街區被洪水淹沒，房屋被毀、汽車與貨櫃被沖走，街道滿是瓦礫殘骸，災民受困屋頂絕望呼救，還有一架為災區提供人道援助的空軍直升機墜毀。

▲海鷗颱風是今年侵襲菲律賓的第20個颱風。（圖／達志影像／美聯社）

路透、衛報等報導，海鷗颱風是今年侵襲菲律賓的第20個颱風，在登陸之前，菲律賓東部與中部各省已事先撤離38.7萬人，至少186班國內航班取消。菲律賓民防當局指出，風災死亡個案主要集中在宿霧省中部，河川水位暴漲淹沒住宅區。紅十字會秘書長潘格（Gwendolyn Pang）透露，單位有接獲大量民眾受困屋頂求援電話。

在66名罹難者之中包括6名軍方人員，他們搭乘的空軍直升機在執行人道救援任務時墜毀。只不過當局並未提供其他細節，包括墜機原因。

VIDEO: ???????? At least 40 killed, hundreds of thousands displaced by typhoon flooding in Philippines



Entire towns on the island of Cebu have been inundated by rains driven by Typhoon Kalmaegi, while cars, trucks and even shipping containers could be seen being swept along… pic.twitter.com/drkmI57Plb — AFP News Agency (@AFP) November 4, 2025

▲車子被洪水沖走，撞成一團。（圖／路透）

隨著洪水逐漸退去，宿霧省塔里沙（Talisay）已有部分災民返回家園。38歲女子歐肯（Eilene Oken）發現風災過後家園全毀，語帶哽咽地說「我們為此工作存錢多年，結果一下子就全沒了」，但依舊心存感激，因為她的家人包括2個女兒都平安無事。

宿霧省已宣布進入災難狀態，加速當局撥發緊急資金應對自然災害，只不過當地才正從9月30日規模6.9強震中復原，當時造成至少79人死亡，數千人流離失所，房屋倒塌或嚴重受損。海鷗颱風預計7日登陸越南，並在朝越南移動的過程中，強度略有增強。

▼海鷗颱風預計7日登陸越南。（圖／路透）