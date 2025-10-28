點錯一次「普發1萬就掰了」！警政署揭8大手法：小心詐騙假冒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

普發現金1萬元即將開跑，就擔心詐騙集團又出新招，刑事局165全民防騙平台提醒，近日已有詐團假冒政府單位，寄出「領取補助」、「更新帳號」等釣魚簡訊或E-mail，誘導民眾點進假官網輸入個資，結果「領款變匯款」，錢全被轉走。

粉專「165全民防騙」強調，普發現金的官方網站只有一個，以「.gov.tw」為結尾。政府絕不會主動寄信、傳訊息要求輸入個資，也不會要求點連結或轉帳。民眾務必謹記「不點、不填、不轉、不匯」，「領普發現金，請上官方網站或指定金融機構！」不要讓詐騙集團幫你領走你的補助金。

粉專也貼出懶人包圖片，指出5領取管道，分別是「登記入帳：至指定網站登記入帳帳戶」、「ATM領現：至指定金融機構實體ATM領現」、「郵局領現：至郵局儲匯櫃台營業時段領現」、「直接入帳：特定對象免登記！直接匯入帳戶」、「造冊發放：矯正機關收容人、偏鄉地區」。

粉專還示警注意8個詐騙手法，分別是「假機關來電：冒充公務員來電，佯稱有人代領普發現金，取得信任」、「假檢警接手：假檢警佯稱『身分被冒用涉詐』製造恐慌，控制當事人」、「加賴要個資：要求提供帳戶資料，寄送提款卡至指定地方」、「錢帳兩空：成功取得受害人帳戶後即失聯，完成詐騙收割」。

再來，「假冒政府通知：假冒行政院財政部，寄發釣魚簡訊或電子郵件」、「偽官網網址：誤信為官方網站，輸入個資（身分證、信用卡、電話）」、「金流控制：要求輸入手機簡訊OT，是詐團登入銀行或綁定支付」、「盜刷收割：輸入OTP後即遭盜刷，款項迅速被轉出」。