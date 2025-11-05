回收阿伯孤獨死！他淚：記住他的美好...引3萬人哀悼

▲回收阿伯不分寒暑雨晴，定時到泡芙店收取回收物。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／鏡週刊

高雄一家知名泡芙業者在臉書發文，表示該店位處的苓雅區泰順街上，有一位撿回收的黃姓阿伯，他不分寒暑在每天下午6點，都會推車來收回收，店家詢問阿伯，能否將分店的回收物也一併收取，阿伯回答：「你放心忙你的事就好，這讓我來處理就好！」店家深受感動，心想「在回收界有阿北罩，真的很威！」於是致贈阿伯一件無袖羽絨外套，阿伯笑著說：「這世人，穿最合身的就這件！」雙方感人互動暖哭一票網友！

店家分享，有次問阿伯吃飯了嗎？阿伯竟回：「我都做完事情才吃飯，這是做人的本分！」讓人深深敬佩，他是一個這麼有原則的人。日復一日、年復一年，阿伯撿回收從不缺席，連要去白沙屯媽媽祖遶境，他都會特別來請假幾天。直到今年9月中旬，阿伯突然缺席了，一股不好的預感湧上心頭，經詢問里長，得知阿伯在整理回收時突然身體不適，心肌梗塞過世了！

聽聞噩耗，店家久久不能自己，也了解因阿伯獨居，自己並非親屬，沒辦法為阿伯辦後事。雖然里長、警察局、社會局積極聯繫協助，但礙於法律程序，必須由直系親屬出面，最後雖然找到一位阿伯的親人，但當事人卻不願認領大體及簽署喪葬委託書，導致遺體冰存25天才出殯。辛酸的過程，讓2.8萬名網友感到難過，痛心！

店家用文字紀念阿伯，表示「即使沒有功成名就，但也不想讓他就這樣默默消失，希望認識阿北的人都能記住他美好的樣子，誠摯地在心裡給予他一聲祝福或感謝，相信他能感受得到！」

▲高雄回收阿伯孤獨死引發萬人關切，高雄市議員鄭孟洳建議借鏡日本推動「預立遺囑」。（翻攝高雄市議會網站）

關心此案的高雄市議員鄭孟洳，於10月底在議會質詢時指出，獨居長者「孤獨死」的案例越來越多，衍生許多後事及尊嚴問題。依現行法令，民眾往生後須由直系親屬簽名才能辦後事，否則需在戶籍地公告25天後無人認領，才能由殯葬處協助處置。反觀日本，經濟弱勢的獨居長者亡故後，是由地方政府與殯葬公司簽約協助安排，兩者狀況大不同。

鄭孟洳指出，高雄可以借鏡日本，由社會局與民政局合作，推動「預立遺囑」，她也提醒，即使長者生前已立遺囑，但依殯葬程序仍須由親屬檢附死亡證明等文件才能辦，否則只能以無名屍處置，這些法令必須一併檢討。社會局長蔡宛芬表示，將邀民政局、法制局跨局處調整法規，並廣納專家意見辦理。



