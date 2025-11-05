豪宅雙屍、網紅命案揭涉毒！精神醫揭「1現象」：不單純

▲日前的信義雙屍案和黃明志牽扯謝侑芯命案，都牽扯用藥相關。（示意圖／翻攝Pexels）

近期社會接連出現涉毒悲劇，台北市信義區豪宅日前驚傳雙屍命案，一名身價逾9億的創投公司CEO與女伴陳屍客廳，現場查獲K他命、大麻、FM2、喵喵等多種毒品；而馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，案發現場同樣查出疑似搖頭丸等藥物。對此，精神科醫師陳璿丞也發文表示，「這兩件新聞的背後，不是一個單純的墮落或成癮問題，而是一個複雜的社會現象，背後有著深刻的個人動機。」

精神科醫師陳璿丞4日在臉書發文指出，這些案件中的涉毒行為「並非亂用，而是經過精心設計」，意圖透過多種藥物混用，追求一種極致、甚至「靈肉合一」的體驗。

陳璿丞分析，人們混用毒品時，往往在追求三大類體驗，刺激（讓派對更持久）、去抑制（拋開恐懼與束縛）、以及改變感官知覺，讓世界變得更強烈、更「有連結感」。他指出，新聞中提到的毒品如安非他命、冰毒、古柯鹼屬於興奮劑，能延長快感；K他命、FM2、G水則是抑制劑與解離劑，可讓人放下羞恥與恐懼；搖頭丸（MDMA）、喵喵（4-MMC）、大麻則會扭曲時間感、放大觸覺與情感連結，被稱為「愛的藥物」。

陳璿丞直言，「他們不是在隨便亂吃，而是試圖用這七種藥物，把三種『核心效果』的體驗值催到頂點」。對某些人而言，這是一場既能持續超久、又能拋開束縛、還能體驗『靈肉合一』的終極體驗。然而這樣的「藥物雞尾酒」往往是通往死亡的捷徑。

陳璿丞警告，多種藥物混用會產生「超加性毒性」（synergistic toxicity），毒性效應遠超過單一藥物總和。他指出，抑制劑疊加最為危險，像G水、FM2、酒精、K他命等皆會抑制中樞神經，「當你把它們混在一起時，它們會告訴你的大腦：『嘿，可以停止呼吸了。』」

此外，K他命讓人失去痛覺，導致行為更極端；搖頭丸與喵喵帶來虛假的親密感，可能促使做出高風險決定。當興奮劑與抑制劑混用時，便形成致命的「完美風暴」，心臟急速跳動卻供氧不足、體溫飆高、意識模糊，最終引發心肌梗塞或呼吸衰竭。

陳璿丞指出，人們使用藥物輔助性愛的動機，大致分為兩類，第一是享樂導向，追求快感、探索新奇；第二則是逃避現實，想擺脫孤獨、焦慮、憂鬱或低自尊，「對某些人來說，Chemsex（藥物性愛）是一種應對創傷或空虛、甚至讓自己感覺『活著』的方式。」

陳璿丞最後提醒，單純的禁止與道德譴責無法解決問題，「當一個人決心要調製那杯致命雞尾酒時，再高的刑罰也擋不住他。」他表示，「這兩件新聞的背後，不是一個單純的「墮落」或「成癮」問題，而是一個複雜的社會現象，背後有著深刻的個人動機，從追求極致的快感，到應對內心的創傷與孤獨。快感與死亡的距離，往往只有一個晚上。」

