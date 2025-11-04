　
一蘭拉麵推「線上取號」功能！網大讚：終於不用再瞎晃2小時

一蘭拉麵推出「線上抽號」功能。（圖／翻攝自臉書＠ichiran.tw）

▲一蘭拉麵APP推出「線上抽取號」全新功能，率先於台北本店。（圖／翻攝自臉書＠ichiran.tw）

圖文／CTWANT

知名豚骨拉麵專門店「一蘭拉麵」以往都要到現場領取號碼牌後，慢慢等候叫號。如今一蘭拉麵官方宣布，APP推出全新「線上抽取號碼牌」功能，率先於台灣台北本店使用，拉麵迷也紛紛大讚「不用再瞎逛2小時了！」

日本天然豚骨拉麵專門店「一蘭拉麵」於2017年6月在台灣開幕台北本店，隨後陸續擴展至信義新光三越A11別館、台中朝富店，至今每到用餐時段仍是湧入滿滿人潮。

不過以往顧客只能到現場抽號牌後，靜候店員叫號，不過一蘭台灣APP近期宣布再升級，不僅可以接收最新資訊，現在還加入了「線上取號功能」。

一蘭台灣說明，顧客打開一蘭台灣APP，點選「搜尋店舖」後按「台灣台北本店」，即可使用「線上取號／查詢」功能，人數可選擇包含嬰幼兒8人為限；到號將以推播通知。

不過要特別留意，本功能目前僅限台灣台北本店使用，且取號後無法追加用餐人數，號碼牌保留至到號後1小時內，逾期失效。另外，線上取號開放時間視現場候位狀況，無固定開放時段。

網友也紛紛將此消息分想到社群平台Threads上，直呼「能上線！」留言區也湧入網友留言讚爆：「每天訂起來」、「不用再為了吃一碗麵瞎晃2小時」、「上次半夜去吃還要等3小時，又不知道該去哪混時間」、「節省好多時間」、「以前都只能先請別人抽」；不過也有網友提醒，尖峰時段仍無法線上抽號碼牌，只能現場排隊。

