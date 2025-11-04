宛如天使！白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

▲白化女孩擁「一藍一棕」的瞳孔。（圖／取自AminaArsakova IG）

一頭自然雪白的長髮、配上一藍一棕的雙眼，這位來自車臣的女孩阿米娜(Amina Ependieva)最近又讓網路熱議起來！其實這組照片拍攝於2020年，當時她才11歲，卻因獨特外貌被形容「像童話走出來」。

這系列照片由俄羅斯攝影師Amina Arsakova拍下，他在街上偶遇阿米娜，被她的氣質吸住目光，於是邀請拍攝。畫面中，阿米娜只是安靜站著或坐著，沒有特別擺姿勢，卻讓人一下就記住了她——乾淨、特別、帶著難以忽視的存在感。

▲阿米娜有著一頭雪白的頭髮，皮膚也透亮又白皙。（圖／取自AminaArsakova IG）

阿米娜患有白化症，讓她的皮膚和髮色幾乎沒有黑色素；同時她也有虹膜異色症，雙眼呈現不同顏色。一些網友看到後感嘆「這根本是真實版的奇幻角色」，也有人留言「第一次看到這樣的眼睛，真的會被吸住」。

這組照片再次被翻出後，討論焦點除了她的外貌，也延伸到「多樣性美感」，許多留言都提到：每個人的特質都是獨一無二的，而這樣的特別值得被看見、被尊重。

▲▼阿米娜獨特、有靈氣的氣質，仿似誤墜凡間的天使一樣。（圖／取自AminaArsakova IG）

四年前的畫面至今仍反覆被分享，證明這樣的純粹魅力不會被時間洗淡。她的故事也提醒大家，美不一定要符合既定框架，有些人的光，是安靜但很難忽略的那種。

