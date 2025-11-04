　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

宛如天使！白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

（圖／取自AminaArsakova IG）

▲白化女孩擁「一藍一棕」的瞳孔。（圖／取自AminaArsakova IG）

圖文／CTWANT

一頭自然雪白的長髮、配上一藍一棕的雙眼，這位來自車臣的女孩阿米娜(Amina Ependieva)最近又讓網路熱議起來！其實這組照片拍攝於2020年，當時她才11歲，卻因獨特外貌被形容「像童話走出來」。

這系列照片由俄羅斯攝影師Amina Arsakova拍下，他在街上偶遇阿米娜，被她的氣質吸住目光，於是邀請拍攝。畫面中，阿米娜只是安靜站著或坐著，沒有特別擺姿勢，卻讓人一下就記住了她——乾淨、特別、帶著難以忽視的存在感。

（圖／取自AminaArsakova IG）

▲阿米娜有著一頭雪白的頭髮，皮膚也透亮又白皙。（圖／取自AminaArsakova IG）

阿米娜患有白化症，讓她的皮膚和髮色幾乎沒有黑色素；同時她也有虹膜異色症，雙眼呈現不同顏色。一些網友看到後感嘆「這根本是真實版的奇幻角色」，也有人留言「第一次看到這樣的眼睛，真的會被吸住」。

這組照片再次被翻出後，討論焦點除了她的外貌，也延伸到「多樣性美感」，許多留言都提到：每個人的特質都是獨一無二的，而這樣的特別值得被看見、被尊重。

（圖／取自AminaArsakova IG）

▲▼阿米娜獨特、有靈氣的氣質，仿似誤墜凡間的天使一樣。（圖／取自AminaArsakova IG）

（圖／取自AminaArsakova IG）

四年前的畫面至今仍反覆被分享，證明這樣的純粹魅力不會被時間洗淡。她的故事也提醒大家，美不一定要符合既定框架，有些人的光，是安靜但很難忽略的那種。

延伸閱讀
黃明志捲謝侑芯命案！見救護抵達「慌張閃人」　大馬警：搜到9顆搖頭丸
謝侑芯猝逝黃明志在場　好友「最強奶媽」揭實情怒轟：根本心裡有鬼
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵
快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事
快訊／台股翻黑下殺！　上沖下洗近500點
生前最後專訪！謝侑芯曝月收入「好的時候有7位數」
賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達
龍山寺外收個資發1000　負責人喊「怕重複領」：我詐騙還拋頭
完整時間軸／粿粿、范姜彥豐3年婚決裂！　最後公開互動「已是半
獨／22歲美女藥頭正面曝　48小時「馬拉松極樂趴」奪2命
「這不是Niki嗎？」山本緋聞女友藏身道奇大嫂團！婚事近了
獨／謝侑芯經紀人控假消息太多　將委任律師提告黃明志三大罪
快訊／今逮捕黃明志！　謝侑芯猝死變謀殺案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

快訊／俄羅斯堪察加半島規模6.0地震　深度35公里

降低川普關稅威脅！美媒揭「習近平20年大旗」　斷開對歐美依賴

高空滑索遭「上百虎頭蜂狂螫」　父子全身恐怖紅點幾小時後身亡

秋田縣「熊出沒」累計3死56傷！　自衛隊明起出動支援

宛如天使！白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

荷蘭選舉中間派勝出　葉騰有望成「最年輕總理」

空服員廁所發現「炸彈威脅紙條」　飛機急停飛乘客滯留機場2小時

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

「關稅大王vs最高法院」明登場！　川普關稅辯論5大重點一次看

快訊／俄羅斯堪察加半島規模6.0地震　深度35公里

降低川普關稅威脅！美媒揭「習近平20年大旗」　斷開對歐美依賴

高空滑索遭「上百虎頭蜂狂螫」　父子全身恐怖紅點幾小時後身亡

秋田縣「熊出沒」累計3死56傷！　自衛隊明起出動支援

宛如天使！白化少女擁有雪白長髮與異色雙瞳　美貌震撼全球

荷蘭選舉中間派勝出　葉騰有望成「最年輕總理」

空服員廁所發現「炸彈威脅紙條」　飛機急停飛乘客滯留機場2小時

快訊／變態房客縱火燒死母女　拒認罪喊「吃人夠夠」收押禁見

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲南投慈濟新芽獎學金肯定

快訊／黃明志被逮原因曝光！　大馬警方揭「謝侑芯命案」關鍵

不滿狗吠太吵　狗保母「電梯內摔死小狗」飼主看監視器畫面心碎

桃園婦找不到機車報警　記錯停放地點烏龍一場

超商美式拿鐵、燕麥奶「買1送1」　超市寄杯咖啡「買50送50杯」

一蘭拉麵推「線上取號」功能！網大讚：終於不用再瞎晃2小時

快訊／台肥總經理張滄郎接董事長　吳音寧僅擔任董事

「普發1萬」將開跑　內埔警走入美髮店宣導防詐

全紅嬋「關節帶傷復出」奪冠　 教練嘆：都是肌貼每天痛到不行

【漢堡合體！】萬聖節朋友一起扮漢堡　還能合體好有創意XD

國際熱門新聞

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

陸企峇里島「暴龍懸崖」蓋電梯　當局喊卡

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

黃仁勳女兒策畫炸雞局！選店藏魷魚遊戲巧思

日相高市早苗支持率82%　超越師傅安倍

美股道瓊收黑226點　台積電ADR漲1.47％

珍妮佛安妮斯頓認愛催眠師　曾與布萊德彼特有過婚姻

Shein實體店將開！平台竟賣兒童情趣娃娃

美重啟核試　芬蘭總統警告全球危機

世界已經翻轉，川普鬧夠了沒？

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人重傷受困

更多熱門

相關新聞

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

「3類人」今起LINE不能用了！這幾款iPhone遭淘汰

根據LINE官方公告，擁有超過2200萬台灣用戶的通訊軟體LINE，於今（4）日起正式終止對13.20.0以下版本之應用程式的支援。此次更新將直接影響多數仍使用舊型裝置或未更新作業系統的用戶，屆時LINE的基本功能如傳訊與語音通話將無法繼續使用。

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

立冬揭6大禁忌　3星座身體小心出狀況

4生肖立冬後職場轉運獲貴人助攻

4生肖立冬後職場轉運獲貴人助攻

彰化老店改賣雞肉圓　網笑曝雞心聲：台灣不能住了

彰化老店改賣雞肉圓　網笑曝雞心聲：台灣不能住了

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

直接刪除LINE！小學導師「下班不回家長訊息」

關鍵字：

阿米娜Amina Ependieva周刊王

讀者迴響

熱門新聞

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

范姜彥豐低調變開撕法院見！粿粿「外遇聲明」毀和解轉機

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面