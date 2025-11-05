　
地方 地方焦點

不倒騎士環島抗癌！騎行1100公里　呼籲「運動抗癌」接受挑戰

▲▼不倒騎士單車環台圓夢團隊抵達花蓮縣衛生局，由縣長徐榛蔚及局長朱家祥親自迎接。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲不倒騎士單車環台圓夢團隊抵達花蓮縣衛生局，由縣長徐榛蔚及局長朱家祥親自迎接。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花連報導

不倒騎士單車環台圓夢團隊4日抵達花蓮縣衛生局，由徐榛蔚縣長及朱家祥局長親自迎接。「不倒騎士」是一群每年於 11 月為生命騎行 1,100 公里單車環台的抗癌勇士，用毅力與決心完成單車環台的圓夢騎行，用生命來影響生命，回饋社會的關懷，期望更多的抗癌勇士、家屬及群眾親身體驗「運動抗癌」的益處，呼籲大眾支持與鼓勵的力量關懷癌友。
 
花蓮縣政府徐榛蔚縣長表示，感謝抗癌勇士們不辭辛勞、遠道而來，花蓮縣用晴天、熱情，以及全台最新鮮清淨的空氣歡迎勇士們，借用王世埾委員的話『不倒騎士們一直都是從從容容、游刃有餘，只要倚靠不倒騎士們，就不會匆匆忙忙、連滾帶爬』。花蓮縣近年時有天災，但就跟永遠都勇往直前的不倒騎士們一樣，花蓮會更加勇敢、堅持做對的事，如同克服癌症一樣渡過每個難關。

▲▼不倒騎士單車環台圓夢團隊抵達花蓮縣衛生局，由縣長徐榛蔚及局長朱家祥親自迎接。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

台灣抗癌協會創會理事長吳興傳已經連續13年參加活動未曾缺席，更是發下豪語：不只10年、20年，他要身體力行帶領癌友們環台至少50年，每一次的到來都會伴隨心路歷程跟生命體悟，吳創會理事長分享：每日一身汗，醫生不用看，即是今年活動的主視覺標語『運動抗癌，癌症不來』。」他要告訴更多癌友，生病不可怕，只要勇於接受並挑戰病魔，見證自己活過的痕跡，讓大家知道適度的運動和積極正面態度生活每一天。

▲▼不倒騎士單車環台圓夢團隊抵達花蓮縣衛生局，由縣長徐榛蔚及局長朱家祥親自迎接。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

癌友游女士分享，第1次參加台灣抗癌協會單車環台，去年確診乳癌，確診當下是無法用言語形容的震驚，心想我恐怕要很快地跟這個世界說再見，因為我認為這不應該是我這 30 多歲的年紀會遇到、會發生的。
對罹患癌症的我而言，未來會怎麼樣很難說，只能建構新的生活作息。生命也是在遇見乳癌後開始轉彎。化療期間參與醫院裡的乳癌病友團體，學習相關知識，認識病友，讓自己不覺得孤單。老天爺要我學習和疾病相處，讓我有機會見識到生命即使轉了一個彎，也可以創造出無限的可能性。我會努力過好當下的生活，因為我認為人生在世，就要努力的活著，直到最後一刻來臨為止。

▲▼不倒騎士單車環台圓夢團隊抵達花蓮縣衛生局，由縣長徐榛蔚及局長朱家祥親自迎接。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局提醒，癌症並非絕症，定期篩檢早期發現、及時治療，保持規律運動、均衡飲食、良好作息，遠離癌症的威脅。縣內醫療院所及各鄉鎮市衛生所，提供免費癌症篩檢，服務包含口腔癌、肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌，並結合健康諮詢。

相關篩檢服務資訊，可洽各鄉鎮市衛生所，或撥衛生局癌症篩檢專線03-8236523，共同守護自己與家人的健康。
 

