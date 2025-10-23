　
地方 地方焦點

環島科普列車駛入台東　309師生動手玩科學掀起探索熱潮

▲環島科普列車開進台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲環島科普列車開進台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025台灣環島科普列車今23日駛入台東火車站月台，為期五天的全台巡迴行動在此展開熱烈科學饗宴。此次活動由國家科學及技術委員會指導，作為各縣市「全民科學週」的開場重點之一，吸引台東縣內14所學校、共309位師生參與，一起透過親手操作體驗科學奧妙，讓科學教育在偏鄉扎根，點燃孩子們的探索熱情。

活動在火車站前廣場熱鬧登場，由台東大學與縣府教育處共同策劃，結合在地學校與企業單位，共設置20個科學體驗攤位。攤位內容兼具創意與趣味，主題涵蓋電力、氣體、聲音及力學等基礎科學領域，透過「手搖發電機」、「氣球守門人」、「造朵雲吧」、「迴力罐」等互動實驗，讓學生在遊戲中觀察現象、動手推理，體驗從知識到實作的學習樂趣。

在現場，學生親手轉動發電機點亮燈泡，體驗電磁感應與能量轉換的奧秘；用小蘇打和醋進行反應，觀察氣球膨脹的化學變化；甚至親眼見證「會自己滾回來的罐子」如何展現彈性勢能與動能轉換。活動氣氛活潑熱烈，學生的驚呼與笑聲交織成一場寓教於樂的科學嘉年華。

教育處長蔡美瑤表示，台東縣雖地處偏鄉，但科學教育從未停歇。縣府長期與國立高雄師範大學科學教育中心合作，推動教師專業成長與學生探究式學習，每年舉辦科學展覽及教師研習，逐步建立學生的研究精神與創新能力。她進一步指出，明年度將辦理「科學教育體驗活動」，並邀請台積電慈善基金會與遠哲科學教育基金會協助設計課程，讓學生透過實驗操作、互動遊戲學習觀察與驗證，進一步培養探究與反思能力。

教育處強調，「科普列車」不只是一次活動，更象徵台東在科學教育上的持續前行。透過跨界合作與創新教材的導入，縣府希望讓每一位孩子都能在科學的旅程中發光發熱，培養探索世界的勇氣與能力，讓學習不再侷限於課本，而成為生活中最自然的冒險。

▲環島科普列車開進台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲環島科普列車開進台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

