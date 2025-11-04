11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

▲11歲的婷婷因癌症永遠離開人世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南濮陽11歲抗癌部落客「婷婷打怪獸（以下稱婷婷）」2日凌晨5時不幸離世，這位被網友稱為「愛笑的女孩」的生命定格在她最燦爛的年華。帳號經營者趙太太3日受訪時表示，帳號記錄的是姪女婷婷與病魔抗爭的日常，希望讓更多人記住她，也希望讓「腎母細胞瘤」這種罕見疾病被更多人了解。

據《極目新聞》報導，婷婷的病情始於2023年6月底。當時正在唸三年級的她，在學校出現腹痛症狀。家人起初以為只是腸胃不適，在村裡診所拿藥後未見好轉，輾轉多家醫院才確診為腎母細胞瘤。婷婷的堂嬸趙太太回憶道，「我們從沒聽過這個病，一點概念都沒有，整個人都懵了。」

▲婷婷在小學三年級被發現患上腫瘤。（圖／翻攝自微博）

確診僅四、五天後，婷婷便接受第一次手術，切除了右腎。家人原以為手術後病情能穩定，卻沒想到這只是長期抗爭的開始。2023年11月，距離第一次手術僅半年，婷婷的腫瘤復發，並轉移至肝門及右腎手術末端，家人再度陪她進行第二次手術，切除轉移病灶。

此後，化療與放療成了婷婷生活的常態。2024年初，病情一度穩定的她重返校園兩個月，升上四年級。趙太太感慨，「她成績特別好，從小就是班上前三名。半年沒上學，晚上學到十一點也要把落下的課補回來，考試還能考九十多分。」

▲婷婷被網友稱為「愛笑的女孩」。（圖／翻攝自微博）

2025年3月，婷婷在濟南接受全身檢查，結果顯示暫無復發跡象，全家都以為她要康復了。趙太太說道，「我們當時真的覺得她快好了。」然而僅一個月後，婷婷在鄭州複查時被查出肝門腫瘤再度復發。化療後，她出現嚴重骨髓抑制，險些喪命。8月底的檢查顯示腫瘤已擴散，醫師坦言「已無治療價值」。

趙太太哽咽說道，「最後那段時間她就一直躺在家裡，不願出門，肚子裡全是腫瘤，離開時，肚子跟懷孕六個月的孕婦一樣大。」

▲▼婷婷生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

在社群平台上，婷婷的影片總是笑容燦爛，網友親切地稱她為「愛笑的女孩」。趙太太說，婷婷天性開朗懂事，最愛吃甜食，但生病後家人很少再讓她碰糖，「她一直想過生日、想吃蛋糕，8月底我們就有預感她撐不到11月底，便提前三個月幫她慶生。」

趙太太回憶道，那是2024年8月28日，十多位家人和一位曾幫助過她的愛心人士，一起陪婷婷過生日，那天，她笑得格外燦爛，「那是她這輩子笑得最開心的一天，婷婷臨走前最後一句話是『我想吃東西』。」

▲家人幫婷婷提前過生日。（圖／翻攝自微博）

被問到婷婷最後是否還有心願時，趙太太沉默片刻說道，「她沒說，但我覺得她還是想見媽媽一面。」她接著說，婷婷從小由爺爺奶奶撫養，母親在她一歲半時離家出走，至今未再聯繫；父親則在她兩歲半時因腦溢血離世，婷婷的治療費用主要靠兩位姑姑、堂叔堂嬸及其他親友籌措，「從確診到離世花了三十多萬（人民幣），都是家人一點一滴湊出來的錢。」

她表示，自己也曾試圖聯繫婷婷的母親，但始終未果，「我問過婷婷想不想媽媽，如果她真不想，一定會直接說不想，但那次她坐在沙發上，把頭微微仰起，說了句『不想』，我看到她眼裡有淚光。」

如今，記錄婷婷抗癌歷程的抖音帳號已停止更新。趙太太表示，開設帳號只是為了留下記錄，讓婷婷的姐姐能記住她，「從沒想過帶貨或盈利，之後我會把帳號封存，這些影片是她來過這個世界的證明。」