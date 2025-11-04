　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

▲11歲的婷婷因癌症永遠離開人世。（圖／翻攝自微博）

▲11歲的婷婷因癌症永遠離開人世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南濮陽11歲抗癌部落客「婷婷打怪獸（以下稱婷婷）」2日凌晨5時不幸離世，這位被網友稱為「愛笑的女孩」的生命定格在她最燦爛的年華。帳號經營者趙太太3日受訪時表示，帳號記錄的是姪女婷婷與病魔抗爭的日常，希望讓更多人記住她，也希望讓「腎母細胞瘤」這種罕見疾病被更多人了解。

據《極目新聞》報導，婷婷的病情始於2023年6月底。當時正在唸三年級的她，在學校出現腹痛症狀。家人起初以為只是腸胃不適，在村裡診所拿藥後未見好轉，輾轉多家醫院才確診為腎母細胞瘤。婷婷的堂嬸趙太太回憶道，「我們從沒聽過這個病，一點概念都沒有，整個人都懵了。」

▲▼11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」。（圖／翻攝自微博）

▲婷婷在小學三年級被發現患上腫瘤。（圖／翻攝自微博）

確診僅四、五天後，婷婷便接受第一次手術，切除了右腎。家人原以為手術後病情能穩定，卻沒想到這只是長期抗爭的開始。2023年11月，距離第一次手術僅半年，婷婷的腫瘤復發，並轉移至肝門及右腎手術末端，家人再度陪她進行第二次手術，切除轉移病灶。

此後，化療與放療成了婷婷生活的常態。2024年初，病情一度穩定的她重返校園兩個月，升上四年級。趙太太感慨，「她成績特別好，從小就是班上前三名。半年沒上學，晚上學到十一點也要把落下的課補回來，考試還能考九十多分。」

▲婷婷被網友稱為「愛笑的女孩」。（圖／翻攝自微博）

▲婷婷被網友稱為「愛笑的女孩」。（圖／翻攝自微博）

2025年3月，婷婷在濟南接受全身檢查，結果顯示暫無復發跡象，全家都以為她要康復了。趙太太說道，「我們當時真的覺得她快好了。」然而僅一個月後，婷婷在鄭州複查時被查出肝門腫瘤再度復發。化療後，她出現嚴重骨髓抑制，險些喪命。8月底的檢查顯示腫瘤已擴散，醫師坦言「已無治療價值」。

趙太太哽咽說道，「最後那段時間她就一直躺在家裡，不願出門，肚子裡全是腫瘤，離開時，肚子跟懷孕六個月的孕婦一樣大。」

▲▼婷婷生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

▲▼婷婷生前的模樣。（圖／翻攝自微博）

▲▼11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」。（圖／翻攝自微博）

在社群平台上，婷婷的影片總是笑容燦爛，網友親切地稱她為「愛笑的女孩」。趙太太說，婷婷天性開朗懂事，最愛吃甜食，但生病後家人很少再讓她碰糖，「她一直想過生日、想吃蛋糕，8月底我們就有預感她撐不到11月底，便提前三個月幫她慶生。」

趙太太回憶道，那是2024年8月28日，十多位家人和一位曾幫助過她的愛心人士，一起陪婷婷過生日，那天，她笑得格外燦爛，「那是她這輩子笑得最開心的一天，婷婷臨走前最後一句話是『我想吃東西』。」

▲家人幫婷婷提前過生日。（圖／翻攝自微博）

▲家人幫婷婷提前過生日。（圖／翻攝自微博）

被問到婷婷最後是否還有心願時，趙太太沉默片刻說道，「她沒說，但我覺得她還是想見媽媽一面。」她接著說，婷婷從小由爺爺奶奶撫養，母親在她一歲半時離家出走，至今未再聯繫；父親則在她兩歲半時因腦溢血離世，婷婷的治療費用主要靠兩位姑姑、堂叔堂嬸及其他親友籌措，「從確診到離世花了三十多萬（人民幣），都是家人一點一滴湊出來的錢。」

她表示，自己也曾試圖聯繫婷婷的母親，但始終未果，「我問過婷婷想不想媽媽，如果她真不想，一定會直接說不想，但那次她坐在沙發上，把頭微微仰起，說了句『不想』，我看到她眼裡有淚光。」

如今，記錄婷婷抗癌歷程的抖音帳號已停止更新。趙太太表示，開設帳號只是為了留下記錄，讓婷婷的姐姐能記住她，「從沒想過帶貨或盈利，之後我會把帳號封存，這些影片是她來過這個世界的證明。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」
驚悚畫面曝！車身解體噴斷兩截…駕駛慘死
謝侑芯遺體「已剖驗」在太平間　家屬近日抵大馬
快訊／國道「軍卡撞軍卡」！　來不急煞車
快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」！母崩潰：兒無法正常進食

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界印象

戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

星巴克中國易主！　陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」！母崩潰：兒無法正常進食

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界印象

戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

星巴克中國易主！　陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

竹科效應造就「新天龍國」　新竹縣市房價存款雙翻倍

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

日本「2常見行業」爆倒閉潮！破產數創新高　成本飆漲成主因

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

台中違停男遭警盤查「秒丟包包」詭辯壯陽藥　全是毒咖啡

替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

為南台灣運動產業注入新動能　中信金融學院女籃獲運動品牌贊助

存600萬爽退休！日男遇投資詐騙　翻開存摺一看哭了

【兒親眼目睹】婦撿浪貓誤闖斑馬線　遭2機車撞飛...

大陸熱門新聞

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

中德外長提及「台灣問題」重申一中原則

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

張又俠、張升民同出席　強調貫徹「十五五」軍隊建設

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

「糖葫蘆界愛馬仕」1串超260元　陸媒分析爆紅關鍵

更多熱門

相關新聞

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」

山東菏澤一名12歲男童小燁（化名），原本活潑健康，卻因10歲的一場意外與一次手術，從此改變了一生。這名孩子在校園被同學撞傷肚子後，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，手術中卻被切除了胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子的母親崩潰表示，如今兒子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。

老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

陸多名買家控「蘇菲安心睡褲有活蟲」

陸多名買家控「蘇菲安心睡褲有活蟲」

關鍵字：

河南抗癌腫瘤婷婷打怪獸抗癌網紅

讀者迴響

熱門新聞

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面