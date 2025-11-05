最大「超級月亮」來了！　2025滿月最接近地球的一次

▲2025年最大的超級月亮將於5日晚間出現。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

台灣北部地區連日陰雨綿綿，然而，中南部地區今（5）日晚間夜幕低垂之際，將有機會觀賞2025年度最大「超級月亮」在夜空現身。天文預報顯示，月亮將於21時19分最為圓滿，約9小時後（6日6時27分）運行至近地點，距離地球僅35.7萬公里，是今年所有滿月中離地球最近的一次，被視為「年度最大滿月」。

▲超級月亮。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，「超級月亮」指的是月球運行至距離地球36萬公里以內的近地點時，恰逢滿月狀態所形成的天文現象。此時月亮因距離較近，視覺上會比平時更大、更亮。由於月球軌道為橢圓形，當接近近地點時，距離最短不到36萬公里；相反，在遠地點時則超過40萬公里，因此呈現出「近大遠小」的視覺差異。

北京天文館高級工程師寇文指出，「最大的圓月和最小的圓月，直徑差約14%，面積相差約30%。從數據上看差距明顯，但人眼直觀上不易察覺。」他提醒，今夜日落後約一小時是「黃金觀測期」，由於地平線景物會讓月亮看起來更大，觀賞效果最佳。

▲月亮近地及遠地的大小之差。（圖／翻攝央視）

專家建議，市區高樓平台、郊區山頂或海邊皆為觀測良點，若配合望遠鏡觀賞，能清晰看到月面環形山、月海與撞擊坑陰影等細節。

據了解，2025年「超級月亮」共出現三次，分別為10月7日、11月5日及12月5日。天文專家提醒，雖然「超級月亮」並不罕見，但每次出現的距離、亮度與觀測條件皆不同，今夜將是2025年最接近地球、最值得一看的圓月。