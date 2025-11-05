　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

最大「超級月亮」來了！　2025滿月最接近地球的一次

▲超級月亮。（圖／翻攝央視）

▲2025年最大的超級月亮將於5日晚間出現。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

台灣北部地區連日陰雨綿綿，然而，中南部地區今（5）日晚間夜幕低垂之際，將有機會觀賞2025年度最大「超級月亮」在夜空現身。天文預報顯示，月亮將於21時19分最為圓滿，約9小時後（6日6時27分）運行至近地點，距離地球僅35.7萬公里，是今年所有滿月中離地球最近的一次，被視為「年度最大滿月」。

▲超級月亮。（圖／翻攝央視）

▲超級月亮。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，「超級月亮」指的是月球運行至距離地球36萬公里以內的近地點時，恰逢滿月狀態所形成的天文現象。此時月亮因距離較近，視覺上會比平時更大、更亮。由於月球軌道為橢圓形，當接近近地點時，距離最短不到36萬公里；相反，在遠地點時則超過40萬公里，因此呈現出「近大遠小」的視覺差異。

北京天文館高級工程師寇文指出，「最大的圓月和最小的圓月，直徑差約14%，面積相差約30%。從數據上看差距明顯，但人眼直觀上不易察覺。」他提醒，今夜日落後約一小時是「黃金觀測期」，由於地平線景物會讓月亮看起來更大，觀賞效果最佳。

▲月亮近地及遠地的大小之差。（圖／翻攝央視）

▲月亮近地及遠地的大小之差。（圖／翻攝央視）

專家建議，市區高樓平台、郊區山頂或海邊皆為觀測良點，若配合望遠鏡觀賞，能清晰看到月面環形山、月海與撞擊坑陰影等細節。

據了解，2025年「超級月亮」共出現三次，分別為10月7日、11月5日及12月5日。天文專家提醒，雖然「超級月亮」並不罕見，但每次出現的距離、亮度與觀測條件皆不同，今夜將是2025年最接近地球、最值得一看的圓月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

陸吉林一號看透台灣　國台辦稱「家的俯瞰」維護國家主權領土完整

相隔18年！西班牙國王將訪問中國　高顏值曾為歐洲最帥王子

每周輪1人！國台辦發言人「F4梯隊」成型　陸加強部署對台工作宣傳

最大「超級月亮」來了！　2025滿月最接近地球的一次

陸男花1735萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」　 醫警告：恐變形

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

養鳥要注意！　陸男放口袋養感染「鸚鵡熱」、肝腎都受損

歷屆之最！　哈爾濱「冰雪大世界」擴大到120萬平方公尺迎接遊客

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

對沈伯洋發布「紅色通報」？　國台辦：依法終身追責

陸吉林一號看透台灣　國台辦稱「家的俯瞰」維護國家主權領土完整

相隔18年！西班牙國王將訪問中國　高顏值曾為歐洲最帥王子

每周輪1人！國台辦發言人「F4梯隊」成型　陸加強部署對台工作宣傳

最大「超級月亮」來了！　2025滿月最接近地球的一次

陸男花1735萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」　 醫警告：恐變形

陸促安世恢復供貨　批荷蘭官方無解決問題實際行動

養鳥要注意！　陸男放口袋養感染「鸚鵡熱」、肝腎都受損

歷屆之最！　哈爾濱「冰雪大世界」擴大到120萬平方公尺迎接遊客

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！ 00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

普發一萬元特力屋加碼「再送1萬」　日比精品寢具萬元有找

兼顧投打不是夢！大谷翔平勉勵後輩：被允許就持續挑戰二刀流

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

【活這麼久才知道！】雙層塑膠椅「第二層」大有妙用

大陸熱門新聞

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

陸自主CJ2000發動機展出　陸媒：C929洲際大飛機就用它

唐伯虎落款畫作淪上海法院拍賣物 起拍價350元人民幣...不保證真偽

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

陸男花千萬注射玻尿酸「打造8塊腹肌」

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

最大「超級月亮」來了！ 2025滿月最接近地球的一次

擺脫對外大豆依賴！ 陸鹽鹼地「大豆新品種」種植實現增產

陸「CPB棒球聯賽」目標三年內朝向職業化 台將現身測試會

陸光纖傳輸距離新突破　一秒傳完500部高解析度電影

更多熱門

相關新聞

「千年一遇」Lemmon彗星21日過近地點 兩週觀測期該如何拍

「千年一遇」Lemmon彗星21日過近地點 兩週觀測期該如何拍

被譽為「千年一遇」的C/2025 A6（Lemmon）彗星於昨（21）日掠過近地點，預計11月8日將抵達近日點，成為今（2025）年最受矚目的天文奇觀之一。這顆亮度達4至5等的長週期彗星被視為2025年最亮彗星之一，吸引全球天文愛好者爭相拍攝其壯麗的塵埃尾與離子尾。

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆

夢幻單品一次集合！MFK、SABON聖誕倒數月曆

高雄女嬰滿月就吸毒煙　離譜媽二審加重改判

高雄女嬰滿月就吸毒煙　離譜媽二審加重改判

諾貝爾經濟學獎今揭曉！MIT、哈佛學者呼聲高

諾貝爾經濟學獎今揭曉！MIT、哈佛學者呼聲高

BMW集團第3季新車銷量成長8.8％

BMW集團第3季新車銷量成長8.8％

關鍵字：

超級月亮2025觀測天文觀賞滿月

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面