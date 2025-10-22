「千年一遇」Lemmon彗星21日過近地點　兩週觀測期該如何拍

▲天文愛好者王晉在瀘沽湖畔捕捉到的萊蒙（Lemmon）彗星。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

被譽為「千年一遇」的C/2025 A6（Lemmon）彗星於昨（21）日掠過近地點，預計11月8日將抵達近日點，成為今（2025）年最受矚目的天文奇觀之一。這顆亮度達4至5等的長週期彗星被視為2025年最亮彗星之一，吸引全球天文愛好者爭相拍攝其壯麗的塵埃尾與離子尾。

▲天文愛好者戴建峰在四川稻城捕捉到的萊蒙（Lemmon）彗星。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，近期，C/2025 A6（Lemmon）彗星（以下簡稱萊蒙彗星）成為全球矚目的對象。這是一顆「千年一遇」的彗星，10月21日剛剛過近地點，11月8日還將過近日點。這期間，如何觀測與拍攝這顆彗星，聽天文愛好者一一道來。

專家提醒，觀測窗口僅約兩週多，想親眼一睹「天外來客」，應選擇遠離光害的郊區或高山地點，並提前備好器材與保暖措施。今年1月被發現的萊蒙（Lemmon）彗星，亮度由21.5等急速提升至4至5等，其軌道週期約為1150年至1350年，是典型的長週期彗星。

▲天文愛好者趙忠華在北京門頭溝捕捉到的萊蒙（Lemmon）彗星。（圖／翻攝新華社）

天文愛好者王晉選在雲南瀘沽湖拍攝，他形容，夜空被這位天外來客劃破寧靜，透過長焦鏡頭將彗星與水面、格姆女神山及木船同框，展現壯闊視覺效果。

北京天文愛好者劉東宇與趙忠華則在門頭溝靈山路觀測，利用相機連拍約30分鐘，清晰捕捉到彗星尾巴。他提醒觀測者，應提前設定機位並使用赤道儀進行長曝光拍攝，後期再以堆疊處理提升細節。

▲天文愛好者解朝在北京延慶區捕捉到的萊蒙（Lemmon）彗星。（圖／翻攝新華社）

星聯CSVA發起人蔣晨明指出，彗星在北半球的可見期僅至近日點前，最佳觀測方位為傍晚的西北至西方天空。專家同時提醒，秋夜寒涼，觀測者應注意保暖與安全，選擇無光害、地勢開闊的地點觀測，才能捕捉到這場難得一見的宇宙盛宴。