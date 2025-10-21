　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄女嬰滿月就吸毒煙　毛髮驗出3種毒！離譜媽二審加重改判

▲▼奶粉,奶粉異物,異物,奶粉罐,嬰兒,食用。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲嬰兒示意圖。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓女子在租屋處多次施用海洛因、安非他命與愷他命，導致屋內煙霧瀰漫，女嬰長期處於「毒氣室」中，警方與社工獲報上門，發現屋內瀰漫濃濃毒臭味，將嬰兒帶走送驗，竟驗出毛髮中含嗎啡、安非他命與K他命等毒品反應，一審依妨害幼童發育罪判葉女徒刑8月，全案上訴後，高雄高分院認為葉女行為嚴重危害幼兒發育，加重改判1年2月。

判決指出，葉女於2022年9月誕下一名女嬰，原先住在苓雅區租屋，滿月後又搬至新興區。不料，她竟在屋內多次「燒烤」吸食海洛因、甲基安非他命與愷他命，讓毒煙瀰漫整個房間。由於遲遲未幫女嬰報戶口，社會局也無法掌握母女下落，直到警方接獲通報，在鳳山區尋獲兩人。當場屋內充滿毒品燃燒的惡臭味，社工見狀緊急安置嬰兒。

警方將女嬰毛髮送驗後，檢出多種毒品陽性反應，一審法官認為葉女明知吸毒有害健康，仍在與嬰兒共處密閉空間中施用毒品，導致女嬰被迫吸入毒煙，嚴重危及身心發展。

法官審酌葉女雖坦承犯行，犯案時間雖不長，但其行為冷血且自私，只為滿足吸毒慾望，讓無辜嬰兒暴露於危險環境中，依妨害幼童發育罪判處有期徒刑8月。

全案上訴後，高分院合議庭認為葉女長期吸食毒品，導致女嬰吸入二手毒霧後竟也成癮，犯罪情節重大，因此從重改判徒刑1年2月，全案仍可上訴。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

台中市區一對狠心的年輕父母，去年5月間入住某旅店時，多次動手毆打自己親生的一對女兒，大女兒不到2歲，小女兒更僅有9個月大，就被兩夫妻打到腦傷，需要早療治療。旅店人員看不下去，報警處理。檢方對兩夫妻提起公訴，妻子毆打的部分，最高法院15日判處有期徒刑1年3月定讞。

毒母女嬰滿月毒煙毛髮3種毒

