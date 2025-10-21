高雄女嬰滿月就吸毒煙　毛髮驗出3種毒！離譜媽二審加重改判

▲嬰兒示意圖。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名葉姓女子在租屋處多次施用海洛因、安非他命與愷他命，導致屋內煙霧瀰漫，女嬰長期處於「毒氣室」中，警方與社工獲報上門，發現屋內瀰漫濃濃毒臭味，將嬰兒帶走送驗，竟驗出毛髮中含嗎啡、安非他命與K他命等毒品反應，一審依妨害幼童發育罪判葉女徒刑8月，全案上訴後，高雄高分院認為葉女行為嚴重危害幼兒發育，加重改判1年2月。

判決指出，葉女於2022年9月誕下一名女嬰，原先住在苓雅區租屋，滿月後又搬至新興區。不料，她竟在屋內多次「燒烤」吸食海洛因、甲基安非他命與愷他命，讓毒煙瀰漫整個房間。由於遲遲未幫女嬰報戶口，社會局也無法掌握母女下落，直到警方接獲通報，在鳳山區尋獲兩人。當場屋內充滿毒品燃燒的惡臭味，社工見狀緊急安置嬰兒。

警方將女嬰毛髮送驗後，檢出多種毒品陽性反應，一審法官認為葉女明知吸毒有害健康，仍在與嬰兒共處密閉空間中施用毒品，導致女嬰被迫吸入毒煙，嚴重危及身心發展。

法官審酌葉女雖坦承犯行，犯案時間雖不長，但其行為冷血且自私，只為滿足吸毒慾望，讓無辜嬰兒暴露於危險環境中，依妨害幼童發育罪判處有期徒刑8月。

全案上訴後，高分院合議庭認為葉女長期吸食毒品，導致女嬰吸入二手毒霧後竟也成癮，犯罪情節重大，因此從重改判徒刑1年2月，全案仍可上訴。