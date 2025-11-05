　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兩黨怒批！美議員怒轟國防部「隱瞞消息」　疑削弱川普政策主導權

▲▼五角大廈（The Pentagon）、美國國防部。（圖／CFP）

▲美國五角大廈。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國會共和、民主兩黨議員罕見聯手，批評五角大廈未就國家安全議題充分通報國會，甚至懷疑部分官員有意削弱川普政府的政策主導權。多名參議員在軍事委員會聽證會上直言，五角大廈高層缺乏透明度與回應意願，導致國會無法掌握國防決策全貌，顯示川普政府內部在國防與政策執行上出現溝通裂痕。

根據《路透社》，在這場長達兩小時的參議院軍事委員會聽證會中，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）成為焦點。多名議員批評他嚴格限制五角大廈內部資訊流通，要求員工與國會接觸前須先獲准。

共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）更點名國防部首席政策官柯比（Elbridge Colby），指控他對國會提問毫無回應，甚至比聯絡赫格塞斯或川普本人還難，直言「他是整個政府中最糟糕的官員」。

美國五角大廈「政策次長辦公室」是國防部內最具影響力的單位，負責向部長提出政策建議，但對外溝通卻遭批評封閉。當被問及近期削減駐羅馬尼亞美軍人數的決策時，被提名為國防部戰略助理部長的達默（Austin Dahmer）則聲稱國會已獲3次簡報，但多名議員反駁簡報根本未舉行。

美國聯邦參議院軍委會主席威克（Roger Wicker）當場要求澄清，迫使達默承認可能出現「溝通誤會」。

民主黨參議員羅森（Jacky Rosen）則指出，美國國防部對即將公布的《國防戰略報告》未與國會溝通，質疑部門缺乏對國會的責任感與急迫感。她批評，「我們完全看不到五角大廈想要與國會接軌的態度。」

此外，多名議員擔心五角大廈與川普政府政策脫節。近期白宮突顯的核試驗、委內瑞拉民主及毒品走私等議題，讓部分官員坦言難以掌握政府優先順序。更引起爭議的是，五角大廈數度暫停對烏克蘭軍援，但每次都被川普推翻決定。

共和黨參議員斯科特（Rick Scott）直言，「當政策部門與總統立場不一致時，這真的對國家有利嗎？」

11/02 全台詐欺最新數據

