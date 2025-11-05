川普陰影籠罩地方選舉　紐澤西、維吉尼亞州長戰與紐約市長選登場

▲選舉日當天，選民抵達美國紐澤西州蒙特克萊爾的投票站。（圖／路透）

美國多個州將於4日舉行重要地方選舉，紐澤西與維吉尼亞州將選出新任州長，紐約市也同步舉行市長改選。外界普遍認為，這些選舉將成為美國總統川普重返白宮後的政治風向指標，檢驗選民對其9個月施政表現的滿意度。民主黨試圖藉地方選舉重振士氣，觀察不同路線的候選人能否為黨內尋回政治突破口。

根據《路透社》，在紐約市長選戰中，34歲的民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）代表民主黨出征，對手是67歲、以中間派無黨籍身份參選的前州長古莫（Andrew Cuomo）。古莫4年前因醜聞辭職後試圖重返政壇，這場選戰揭露民主黨內部世代與路線分歧。民調顯示，曼達尼以雙位數領先，71歲的共和黨人斯利瓦（Curtis Sliwa）則大幅落後。

《美聯社》則指出，今年維吉尼亞州和新澤西州是競爭最激烈的州，也是今年唯一舉行州長選舉的州。川普去年秋天在這兩州都敗北，但這兩個州的選民歷來都傾向選舉共和黨人擔任州級職務。

在競爭最激烈的紐澤西州長選舉中，民主黨眾議員、前海軍飛行員謝里爾（Mikie Sherrill）與共和黨前州議員恰塔雷利（Jack Ciattarelli）纏鬥激烈，民調顯示謝里爾略占上風。當地上午更因電子郵件炸彈威脅，導致7個縣的投票站短暫關閉。維吉尼亞方面，前民主黨聯邦眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）則在民調明顯領先該州共和黨籍副州長厄爾-西爾斯（Winsome Earle-Sears）。

雖然川普未出現在選票上，但其政治影響力仍籠罩全場。維吉尼亞州史塔福郡選民貝尼特斯（Juan Benitez）表示，他因反對川普的移民政策與政府關門風波，首次投票就全力支持民主黨。另一名選民曼頓（Jennifer Manton）則表示，她三度支持川普，也繼續投票給共和黨人，認為川普關稅政策值得肯定。

川普近來仍積極干預地方政治，他日前公開力挺古莫，並批評「任何支持曼達尼的猶太選民都是愚蠢的人」，再度引發爭議。曼達尼未立即回應，但否認共和黨指控其反猶。

除東岸選舉外，加州選民也將決定是否通過第50號提案（Proposition 50），授權民主黨主導重劃國會選區地圖，目標是奪下共和黨5席。此舉被視為全美選區重劃戰的新一輪延伸，結果可能影響2026年眾議院控制權。

根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，川普施政滿意度僅43%，有57%的美國人表達不滿。不過，民主黨並未因此受益，民意在2026年中期選舉支持哪一黨的問題上幾乎呈現五五波。政治觀察人士指出，本週選舉將為兩黨提供關鍵參考，檢驗川普時代的影響力是否仍持續發酵。