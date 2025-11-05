美UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！機上3人慘死、11輕重傷　難控制火勢

記者羅翊宬／綜合報導

美國肯塔基州路易斯維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）於當地時間4日下午5時15分，一架隸屬聯合包裹服務公司（UPS）的麥道MD-11貨運飛機在起飛後不久墜毀，引發大火，造成至少3人死亡、11人受傷，傷亡人數恐不斷增加。事故現場濃煙瀰漫，警消單位全力搶救，當地政府已下達居家避難命令，呼籲民眾不要靠近事故區域。

▲UPS麥道MD-11貨運機起飛不久後墜毀在肯塔基州路易斯，造成至少3死11傷，燃起巨大火球。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《美聯社》、《CNN》，事故發生時，飛機正從肯塔基州路易斯維爾起飛，原計畫飛往夏威夷檀香山國際機場。聯邦航空管理局（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）指出，機上共有3名機組人員，目前其狀況仍不明，研判已經死亡，航空公司與地方政府證實目前已有3人死亡、11人輕重傷，且部分人士傷勢極為嚴重，相關單位正努力聯絡受影響的家庭。

Post-impact footage of UPS Flight 2976's crash after taking off from Louisville International Airport. pic.twitter.com/L6yYKq5SNi — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 4, 2025

該架失事飛機機型為MD-11F，機齡達34年，最初於1991年投入服務，2006年轉交UPS，原本為泰航（Thai Airways）機隊。UPS計畫在未來十年逐步退役此型機。

現場影像顯示，飛機左翼起火並冒出濃煙，飛機短暫離地後墜毀，撞擊地面後瞬間爆炸，並波及跑道末端附近建築。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）形容此次事件為「災難性墜機」，並警告事故區域仍存在高易燃及潛在爆炸物品，呼籲民眾切勿前往，以免妨礙救援。

路易斯維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）表示，飛機燃料量達3萬8000加侖（約14萬公升），對現場構成極大危險，目前警消正在處理燃油外洩與撲滅火勢。

New footage about UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport showing the fire during take-off. pic.twitter.com/p93xAw6qa4 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) November 4, 2025

此次事故影響範圍廣泛，墜機地點包括一家石油回收業者及汽車零件公司，事故附近為工業區，靠近住宅區、水上樂園與博物館。事故造成當地福特（Ford）工廠暫時停電，但並未直接受損。路易斯維爾機場所有航班暫停起降，FAA已劃設臨時禁航區，僅允許救援行動進入半徑5英里範圍。

事故發生後，警方與消防單位立即趕赴現場，部分救援人員因火勢猛烈須尋找掩護，事故現場將持續數日維持高風險，NTSB將主導調查。貝希爾州長表示，現場尚可能有待救出的人員，民眾不得靠近，以免阻礙救援行動。

UPS路易斯維爾分公司為該公司最大包裹處理中心，每日有超過300班貨運航班，處理超過40萬件包裹。此次墜機事故對當地物流運作與社區安全造成重大影響，相關調查及救援仍在進行中，官方呼籲民眾密切注意最新訊息並遵守安全指示。

