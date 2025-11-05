　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！機上3人慘死、11輕重傷　難控制火勢

記者羅翊宬／綜合報導

美國肯塔基州路易斯維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）於當地時間4日下午5時15分，一架隸屬聯合包裹服務公司（UPS）的麥道MD-11貨運飛機在起飛後不久墜毀，引發大火，造成至少3人死亡、11人受傷，傷亡人數恐不斷增加。事故現場濃煙瀰漫，警消單位全力搶救，當地政府已下達居家避難命令，呼籲民眾不要靠近事故區域。

▲▼美國UPS麥道MD-11貨運機起飛不久後墜毀在肯塔基州路易斯，造成至少3死11傷，燃起巨大火球。（圖／達志影像／美聯社）

▲UPS麥道MD-11貨運機起飛不久後墜毀在肯塔基州路易斯，造成至少3死11傷，燃起巨大火球。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《美聯社》、《CNN》，事故發生時，飛機正從肯塔基州路易斯維爾起飛，原計畫飛往夏威夷檀香山國際機場。聯邦航空管理局（FAA）與國家運輸安全委員會（NTSB）指出，機上共有3名機組人員，目前其狀況仍不明，研判已經死亡，航空公司與地方政府證實目前已有3人死亡、11人輕重傷，且部分人士傷勢極為嚴重，相關單位正努力聯絡受影響的家庭。

該架失事飛機機型為MD-11F，機齡達34年，最初於1991年投入服務，2006年轉交UPS，原本為泰航（Thai Airways）機隊。UPS計畫在未來十年逐步退役此型機。

現場影像顯示，飛機左翼起火並冒出濃煙，飛機短暫離地後墜毀，撞擊地面後瞬間爆炸，並波及跑道末端附近建築。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）形容此次事件為「災難性墜機」，並警告事故區域仍存在高易燃及潛在爆炸物品，呼籲民眾切勿前往，以免妨礙救援。

路易斯維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）表示，飛機燃料量達3萬8000加侖（約14萬公升），對現場構成極大危險，目前警消正在處理燃油外洩與撲滅火勢。

▲▼美國UPS麥道MD-11貨運機起飛不久後墜毀在肯塔基州路易斯，造成至少3死11傷，燃起巨大火球。（圖／達志影像／美聯社）

此次事故影響範圍廣泛，墜機地點包括一家石油回收業者及汽車零件公司，事故附近為工業區，靠近住宅區、水上樂園與博物館。事故造成當地福特（Ford）工廠暫時停電，但並未直接受損。路易斯維爾機場所有航班暫停起降，FAA已劃設臨時禁航區，僅允許救援行動進入半徑5英里範圍。

事故發生後，警方與消防單位立即趕赴現場，部分救援人員因火勢猛烈須尋找掩護，事故現場將持續數日維持高風險，NTSB將主導調查。貝希爾州長表示，現場尚可能有待救出的人員，民眾不得靠近，以免阻礙救援行動。

UPS路易斯維爾分公司為該公司最大包裹處理中心，每日有超過300班貨運航班，處理超過40萬件包裹。此次墜機事故對當地物流運作與社區安全造成重大影響，相關調查及救援仍在進行中，官方呼籲民眾密切注意最新訊息並遵守安全指示。

►墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球
►快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌
普發1萬「一票人不選上網登記」：真的會怕
網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜
極樂趴雙屍！22歲女藥頭「毒咖啡包」送豪宅　母大義滅親報案
快訊／黃明志將被扣押7天！　凌晨投案表態不會逃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美最高法院將審關稅案　川普：國家生死抉擇

亞洲大學評比出爐！台大榮登「第23名」　台灣8所校園擠進百大

UPS貨機炸成火球！「巨大黑雲遮天」殘骸滿地　至少3死11傷

美UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！機上3人慘死、11輕重傷　難控制火勢

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

兩黨怒批！美議員怒轟國防部「隱瞞消息」　疑削弱川普政策主導權

川普陰影籠罩地方選舉　紐澤西、維吉尼亞州長戰與紐約市長選登場

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

美最高法院將審關稅案　川普：國家生死抉擇

亞洲大學評比出爐！台大榮登「第23名」　台灣8所校園擠進百大

UPS貨機炸成火球！「巨大黑雲遮天」殘骸滿地　至少3死11傷

美UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！機上3人慘死、11輕重傷　難控制火勢

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

兩黨怒批！美議員怒轟國防部「隱瞞消息」　疑削弱川普政策主導權

川普陰影籠罩地方選舉　紐澤西、維吉尼亞州長戰與紐約市長選登場

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

雙11開跑！Nike官網直逼7折千件商品降價、adidas熱銷鞋款2雙3111元

樂天桃猿公布亞洲職棒交流賽名單　隊長林立、梁家榮領銜

王子道歉聲明「1句話」惹怒網　全場傻眼：是要公開交往嗎？

花蓮全民運動館估明年下半年啟用　導入智慧揚麈防制系統

妻「一個人去墾丁」　夫收信才知被戴綠帽

亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

士林官邸菊展11/28登場！夢花園、熱氣球15大展區　手作課免費上

天兵警巡邏「車停路邊追劇」全被錄　台中警開鍘：各記兩申誡

「公視董監事名單」延宕近1年　文化部長李遠：人選只差1、2位

技壓群雄！高雄特搜KRRT勇奪GRIMP Taiwan國際繩索救助賽亞軍

【不是他的婚禮卻哭最真】伴郎感動落淚全桌笑翻

國際熱門新聞

即／黃明志現身警局投案　下車先自拍

AI泡沫化？美股費半狂洩291點　台積電ADR跌破300美元

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

Costco「秘密商店」崛起！不賣衣服珠寶　價格更便宜

美財長鬆口！輝達Blackwell有望賣中國

又有「日本排球員搞上藝人」　八卦週刊放砲

衝擊全美4000萬人！　川普：政府停擺結束才會發放糧食援助

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

黃明志尿檢4陽性　醫揭毒品真正可怕

更多熱門

相關新聞

川普警告：關稅訴訟是「國家生死抉擇」

川普警告：關稅訴訟是「國家生死抉擇」

美國最高法院5日將針對川普關稅上訴案進行言詞辯論，預計財政部長貝森特（Scott Bessent）將出席，川普4日發文提到，對美國來說，這場訴訟是生死抉擇。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）4日表示，川普團隊已為不利裁決做好準備，「我們對總統及其團隊的法律論點，還有本案法律的合理性充滿信心，相信最高法院會做出正確判決」。

UPS貨機殘骸掉滿地　至少3死11傷

UPS貨機殘骸掉滿地　至少3死11傷

沙烏地重磅軍購F-35　傳通過美政府關鍵審查

沙烏地重磅軍購F-35　傳通過美政府關鍵審查

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

美兩黨議員怒轟五角大廈「隱瞞消息」

美兩黨議員怒轟五角大廈「隱瞞消息」

關鍵字：

北美要聞美國UPS麥道MD-11墜機肯塔基州

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面