川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

▲美國總統川普、中國國家主席習近平先前在南韓會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普政府正式宣布，將對中國進口商品徵收的「芬太尼關稅」稅率從20％下調至10％，新措施將於11月10日生效。這項政策是川普與中國國家主席習近平（Xi Jinping）10月於南韓釜山會晤後達成的重要協議之一，被視為當前緊張美中經貿關係的重大緩和信號。

彭博報導，川普同時簽署了兩道行政命令，其中除降低芬太尼關稅外，也延長對中國商品部分「對等關稅」凍結一年，維持目前10％的暫定稅率，比原先34％的高關稅水準大幅降低。這項決定標誌著美國在對中貿易政策上暫時鬆綁，也反映雙方在峰會後的戰略互信有明顯回升。

川普在聲明中指出，中國已承諾取消對稀土元素與其他關鍵礦物的出口限制，並將擴大採購美國農產品，包括黃豆、高粱與木材等，以支持美國農村經濟。同時，中國也同意處理對美國半導體產業採取的報復性措施，作為協議的一部分。

在芬太尼問題上，美國政府強調，中國承諾採取「重大行動」阻止該致命藥物流入美國，並且已取得「實質進展」。行政命令中指出，北京當局將停止向北美出口部分特定化學品，並加強對其他前驅化學物質的全球出口管制。川普表示，美國國務院與國土安全部將持續監督中國履行協議的情況，「若中華人民共和國未能履行承諾，我將視情況修改此命令」。

這項為期一年的協議暫時穩定了近年來緊繃的美中關係。川普政府內部官員指出，該協議不僅有助於減輕美國企業進口成本，也讓中國在國際貿易競爭中獲得喘息空間。不過，分析人士警告，這並非長期性安排，未來一年仍須重新談判，執行過程中也可能出現分歧或爭議。

隨著新稅率生效，中國進口商品在美關稅水準已接近部分東南亞國家，顯示川普政府正試圖以更靈活的關稅策略，平衡對中競爭與經濟穩定兩大目標。