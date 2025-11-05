沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

▲美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國川普政府正考慮批准沙烏地阿拉伯購買多達48架F-35隱形戰機的請求，金額可能高達數十億美元。這項潛在軍售案已通過五角大廈關鍵審查，正值沙國王儲穆罕默德．本．沙爾曼（Mohammed bin Salman）即將訪美之前。若最終成案，將標誌著美國對中東軍售政策的重大轉折，且可能改變地區軍事平衡，也考驗華府維持以色列「軍事質量優勢」原則。

《路透社》引述兩名知情人士指出，沙烏地阿拉伯今年稍早已直接向川普提出軍購訴求，表達對洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）F-35戰機的長期興趣。五角大廈目前正評估這筆可能包含48架戰機的交易，相關討論已進入國防部長層級。

儘管明顯取得進展，但美方官員強調尚未作出最終決定，仍須經過內閣層級審查、總統簽署以及國會正式通知等多道程序。

美國官員透露，五角大廈政策部門已籌備數月，目前案子已完成內部政策審查。白宮、五角大廈與國務院尚未對此回應。洛克希德．馬丁則表示軍售屬於政府對政府的交易，因此由華府統一說明最為適當。

美國長期以來在評估中東武器出口時，均會確保以色列能維持軍事上的「質量優勢」，即取得比周邊阿拉伯國家更先進的美製武器。

F-35戰機具備匿蹤功能，被視為全球最先進的戰鬥機，以色列是中東唯一操作該型戰機的國家，已組建多個中隊。沙烏地阿拉伯則作為美國最大軍購國，近年積極尋求獲得F-35，以推動空軍現代化，並應對地區威脅，特別是來自伊朗的安全挑戰。

目前沙國空軍擁有波音（Boeing）F-15、歐洲龍捲風（Tornado）與颱風（Typhoon）等戰機。

川普自從重返白宮以來，將軍售沙烏地阿拉伯列為外交與經濟戰略重點。今年5月，美國同意向沙國出售總值約1420億美元的軍備，白宮稱這是「美國史上最大規模的防務合作協議」。

不過，若F-35軍售案進一步推進，國會可能成為最大變數。部分議員仍對2018年記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇刺事件心存疑慮，對深化與利雅德的軍事合作抱持保留態度。

此外，這項軍售案也與沙烏地阿拉伯國內改革目標密切相關。王儲正以「願景2030（Vision 2030）」推動經濟多元化與軍事現代化計畫，試圖減少對外依賴，同時強化國防產業能力。

沙國近年除持續與美國保持緊密安全合作外，也尋求擴展與其他國家的防務夥伴關係。若F-35交易成真，將象徵沙烏地在區域軍力與戰略自主上邁出關鍵一步。