美政府停擺破35天「創史上最長」！　參院第14次表決又沒過

▲ 美國國會大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府關門危機持續，參議院4日再度以54票對44票否決延長撥款法案，已是第14次表決未過，使得政府停擺天數正式創下美國史上最長紀錄，超越先前的35天紀錄。逾4000萬美國民眾面臨糧食補助中斷之際，兩黨僵局對民生造成的衝擊日益嚴重。

綜合CBS等美媒，這場僵局始於日光節約時間期間，如今已調回標準時間，實際停擺時間在4日晚間8時23分正式超越2018年底至2019年初創下的35天紀錄。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）3日直言，「政府關門沒有贏家，輸家卻很多。」他強調本周是等待民主黨恢復理性的關鍵時刻，更稱他仍不清楚民主黨的真正訴求。

政府關門影響持續擴大，最受關注的是「營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）發放問題。川普4日威脅，除非民主黨同意重啟政府，否則不會發放食物券。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）後來澄清，政府將遵循聯邦法院命令，透過緊急預備金發放補助，但可能無法準時入帳。

兩黨談判雖有進展跡象，但仍缺乏實質突破。民主黨堅持延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act）中將於年底到期的保費稅額補貼，這項補貼延長2年的提案已獲跨黨派眾議院議員支持，但參議院立場仍不明確。共和黨則批評民主黨在此事上態度強硬，導致談判陷入膠著。

政府停擺的連鎖效應逐漸擴大，軍人薪資發放不穩定、航班延誤增加、能源補助資金即將耗盡，數十萬聯邦公務員被迫放無薪假。但華府注意力大多轉向維吉尼亞、紐澤西、紐約等州的選舉，以及加州重要公投案，使得談判進度更加緩慢。

圖恩認為，部分議員已意識到危機持續過久，盼能盡快結束僵局。共和黨人預期，4日選舉過後民主黨可能更願意妥協重啟政府。川普則發文警告，若不終結參議院冗長辯論程序，共和黨將持續受到民主黨阻撓，恐怕因此被大眾怪罪，甚至可能影響期中選舉和下屆總統大選。