　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美政府停擺破35天「創史上最長」！　參院第14次表決又沒過

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

▲ 美國國會大廈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府關門危機持續，參議院4日再度以54票對44票否決延長撥款法案，已是第14次表決未過，使得政府停擺天數正式創下美國史上最長紀錄，超越先前的35天紀錄。逾4000萬美國民眾面臨糧食補助中斷之際，兩黨僵局對民生造成的衝擊日益嚴重。

綜合CBS等美媒，這場僵局始於日光節約時間期間，如今已調回標準時間，實際停擺時間在4日晚間8時23分正式超越2018年底至2019年初創下的35天紀錄。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）3日直言，「政府關門沒有贏家，輸家卻很多。」他強調本周是等待民主黨恢復理性的關鍵時刻，更稱他仍不清楚民主黨的真正訴求。

政府關門影響持續擴大，最受關注的是「營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）發放問題。川普4日威脅，除非民主黨同意重啟政府，否則不會發放食物券。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）後來澄清，政府將遵循聯邦法院命令，透過緊急預備金發放補助，但可能無法準時入帳。

兩黨談判雖有進展跡象，但仍缺乏實質突破。民主黨堅持延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act）中將於年底到期的保費稅額補貼，這項補貼延長2年的提案已獲跨黨派眾議院議員支持，但參議院立場仍不明確。共和黨則批評民主黨在此事上態度強硬，導致談判陷入膠著。

政府停擺的連鎖效應逐漸擴大，軍人薪資發放不穩定、航班延誤增加、能源補助資金即將耗盡，數十萬聯邦公務員被迫放無薪假。但華府注意力大多轉向維吉尼亞、紐澤西、紐約等州的選舉，以及加州重要公投案，使得談判進度更加緩慢。

圖恩認為，部分議員已意識到危機持續過久，盼能盡快結束僵局。共和黨人預期，4日選舉過後民主黨可能更願意妥協重啟政府。川普則發文警告，若不終結參議院冗長辯論程序，共和黨將持續受到民主黨阻撓，恐怕因此被大眾怪罪，甚至可能影響期中選舉和下屆總統大選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙11開跑！Nike官網直逼7折　千件商品降價
快訊／警政署公布29人異動名單
麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元
準鳳凰颱風「3路徑」都將影響台灣！　周末是關鍵
王子道歉聲明「1句話」全場傻眼：是要公開交往？
快訊／亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股熔斷
鳳山溪變色！　PH值1.88強酸廢水直灌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

4死！UPS貨機載「3.8萬加侖燃油」墜毀炸成火球　火光蔓延1.6km

美政府停擺破35天「創史上最長」！　參院第14次表決又沒過

美最高法院將審關稅案　川普：國家生死抉擇

亞洲大學評比出爐！台大榮登「第23名」　台灣8所校園擠進百大

UPS貨機炸成火球！「巨大黑雲遮天」殘骸滿地　至少3死11傷

美UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！機上3人慘死、11輕重傷　難控制火勢

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

兩黨怒批！美議員怒轟國防部「隱瞞消息」　疑削弱川普政策主導權

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

4死！UPS貨機載「3.8萬加侖燃油」墜毀炸成火球　火光蔓延1.6km

美政府停擺破35天「創史上最長」！　參院第14次表決又沒過

美最高法院將審關稅案　川普：國家生死抉擇

亞洲大學評比出爐！台大榮登「第23名」　台灣8所校園擠進百大

UPS貨機炸成火球！「巨大黑雲遮天」殘骸滿地　至少3死11傷

美UPS貨機墜毀燃油外洩燒火球！機上3人慘死、11輕重傷　難控制火勢

川普正式命令：中國芬太尼關稅降至10%　關稅休戰延長一年

沙烏地重磅軍購F-35！傳通過川普政府關鍵審查　恐改變中東戰略秩序

兩黨怒批！美議員怒轟國防部「隱瞞消息」　疑削弱川普政策主導權

快訊／追非洲豬瘟源頭！台中清查染疫豬場5公里內東南亞小吃店

普發1萬登記！他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

5.3萬人揪心！ 00946除息0.058元暫貼息

32個男人的「完美騙婚」　陸50多名「夢碎的老婆們」遭騙財騙色

民進黨民調55%認為公教年改要繼續　黨團：在野只要不爽什麼都罵

媒體洩密疑雲！北檢傳喚前《菱傳媒》社長陳申青　訊後請回

閃避逆向車撞樹　女爆血倒路邊昏迷「靠iPhone自動報案」獲救

普發一萬元特力屋加碼「再送1萬」　日比精品寢具萬元有找

兼顧投打不是夢！大谷翔平勉勵後輩：被允許就持續挑戰二刀流

雙城論壇何時舉辦？　蔣萬安揭最新進度：按照往例應是年底

【求生慾】老婆の陷阱題：愛我還是愛女兒？

國際熱門新聞

即／黃明志現身警局投案　下車先自拍

AI泡沫化？美股費半狂洩291點　台積電ADR跌破300美元

北義倫巴底議會全票通過挺台動議　終止台灣外交孤立

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

喜馬拉雅山雪崩9亡　雪巴嚮導目擊慘況

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

往被害人肛門注射麻藥！陸留學生在美性侵3女

Costco「秘密商店」崛起！不賣衣服珠寶　價格更便宜

快訊／美肯塔基州UPS貨機剛起飛就墜毀！

又有「日本排球員搞上藝人」　八卦週刊放砲

美財長鬆口！輝達Blackwell有望賣中國

衝擊全美4000萬人！　川普：政府停擺結束才會發放糧食援助

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

黃明志尿檢4陽性　醫揭毒品真正可怕

更多熱門

相關新聞

美政府停擺26天！　往洛杉磯航班一度停飛

美政府停擺26天！　往洛杉磯航班一度停飛

美國聯邦政府停擺進入第26天，航空管制員因無薪工作壓力激增，26日洛杉磯國際機場（LAX）因人手短缺被迫臨時停飛，影響全美航空運輸。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）更直言，「飛航管制員已經撐不下去了」。

川普「匿名好友」捐42億　五角大廈證實收了

川普「匿名好友」捐42億　五角大廈證實收了

美國機場人力短缺　多地機場「全面停飛」

美國機場人力短缺　多地機場「全面停飛」

美政府關門　每周損失近4600億元

美政府關門　每周損失近4600億元

美政府關門暫無解　川普：17日宣布裁撤計畫清單

美政府關門暫無解　川普：17日宣布裁撤計畫清單

關鍵字：

政府關門美國政治民生衝擊政府停擺美國新聞

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

9億CEO雙屍案驗出6毒！疑混吸G水昏睡猝死

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面