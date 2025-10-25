川普「匿名好友」豪捐42億！　五角大廈證實收了：支付美軍薪水

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府關門導致軍方資金短缺之際，五角大廈24日證實接受了一筆來自川普「好友」的1.3億美元（約台幣42億元）匿名捐款，專門用於支付現役軍人薪資與福利。這項決定立即引發國會兩黨議員質疑其合法性，並要求政府提供更多相關細節。

根據CNN報導，國防部首席發言人帕奈爾（Sean Parnell）在聲明中表示，「這筆捐款的條件是必須用於抵銷軍人薪資與福利成本。」他補充，五角大廈依據「一般贈禮接受權限」收受了這筆資金。

總統川普（Donald Trump）稍早曾透露，捐款者是他的個人友人，但拒絕公開身分，僅稱對方「不希望獲得表彰」。

然而，這筆巨額捐款平均分配給約130萬現役軍人，每人僅能分得約100美元（約台幣3077元），對於解決軍方資金缺口的實際效果相當有限。根據美國國會預算處資料顯示，川普政府在2025會計年度編列的軍人薪酬與福利預算高達6000億美元。

民主黨議員對此舉提出強烈質疑，參議院國防撥款小組委員會民主黨籍議員庫恩斯（Chris Coons）發表聲明警告，「使用匿名捐款資助軍隊引發令人擔憂的問題，我們的部隊是否可能被外國勢力收買。」他特別關切捐款者身分不明可能帶來的國安風險。

曾任參議院共和黨預算顧問、現為「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）資深副總裁的霍格蘭（Bill Hoagland）指出，「反超支法明確規定，私人捐款不能用於抵銷撥款中斷。他們或許能接受捐款，但不能將其用於此目的，因為法律條文非常清楚。」

國會撥款委員會兩黨議員表示，已要求政府提供更多捐款細節說明，但截至目前尚未收到任何回應。民主黨議員也質疑，五角大廈引用的贈禮接受權限僅允許用於特定用途，如資助軍事學校、醫院、墓園或協助傷患官兵及其家屬等，並非用於一般薪資支出。

面對外界質詢捐款者身分及是否與外國實體有關聯，白宮將問題轉介給五角大廈和財政部，而五角大廈則將問題推回白宮，形成互踢皮球的局面。財政部則未立即回應相關詢問。

川普日前已簽署行政命令，允許五角大廈動用未使用的研發經費暫時支應軍人薪資，但眾議院議長強生（Mike Johnson）等人警告，若國會遲未通過臨時撥款法案，軍人恐再度面臨「斷餉」危機。