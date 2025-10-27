美政府停擺26天！往洛杉磯航班停飛　航管員撐不住「開Uber兼差」

▲ 洛杉磯國際機場塔台飛航管制員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府停擺進入第26天，航空管制員因無薪工作壓力激增，26日洛杉磯國際機場（LAX）因人手短缺被迫臨時停飛，影響全美航空運輸。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）更直言，「飛航管制員已經撐不下去了」。

綜合《美聯社》等外媒，美國聯邦航空總署（FAA）表示，自當地26日上午11時42分，飛往洛杉磯國際機場的航班被迫滯留原機場，直到下午1時30分才解除地面停飛措施。這座全美第5繁忙的國際機場運作受到嚴重衝擊，連帶影響整個南加州地區的航空交通。

達菲在《福斯新聞》節目中透露，光是25日一天就接獲22則人力不足警報，創下政府停擺以來單日最高紀錄。由於薪資斷炊，愈來愈多航管人員被迫請病假或兼職工作，例如跑Uber，或尋找其他收入來源養家糊口。

除洛杉磯以外，紐澤西州紐華克自由國際機場、芝加哥歐海爾國際機場、華盛頓雷根國家機場等重要樞紐，26日同樣因航管人力不足導致航班延誤。據統計，全美當天逾3千班航班出現延誤狀況，且達菲預警情況可能持續惡化。

這場危機恰逢MLB世界大賽即將在洛杉磯開打，以及感恩節旅遊旺季前夕。業界人士擔憂，若政府停擺持續延長，將重演2019年川普第一任期的航空癱瘓危機。當時紐約拉瓜地亞機場因航管員集體缺勤而暫停運作，最終迫使川普簽署臨時預算案，結束長達35天的政府停擺。

面對主持人詢問「在美國飛行是否安全」時，達菲未直接回應，僅強調，「我需要航管員專注於空域管制，而非家中財務問題。」