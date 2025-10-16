　
    • 　
>
美政府關門「每周損失4500多億」！　貝森特示警經濟衝擊

▲▼ 美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯邦政府已經關門2周。圖為美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦政府關門已經長達2周，一名財政部官員表示，這導致了「每周」高達150億美元（約新台幣4598億元）的經濟損失。當日稍早，財政部長貝森特（Scott Bessent）誤稱政府停擺的經濟衝擊為「每日」150億美元。

《路透社》報導，貝森特15日兩度公開發表錯誤數據，但一名財政部官員稍後發布聲明，澄清正確的損失估算額為「每周」150億美元，該數字來自白宮經濟顧問委員會（CEA）的報告。

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）

貝森特在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會上表示，政府關門已經開始削弱美國經濟，包括人工智慧（AI）在內的投資浪潮「才剛開始」持續湧入美國，聯邦政府關門卻日益成為阻礙。

貝森特表示，先前市場上的需求遭到壓抑，但「川普總統已經利用他的政策釋放了這波榮景，唯一拖慢我們腳步的就是政府關門」，呼籲民主黨「成為英雄」，與共和黨合作結束政府停擺危機。

此外，貝森特預測，共和黨稅法中的激勵措施，加上川普的關稅政策，將維持投資熱潮並推動持續成長，「我認為我們可能處於19世紀末鐵路興起時期，或1990年代網路與辦公科技爆發的年代。」

10/15 全台詐欺最新數據

