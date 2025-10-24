美航班大亂！多地機場「全面停飛」　人力短缺飆破5成

▲美國政府關門影響航空交通。圖為紐澤西州紐華克機場。（資料照／達志影像／美聯社。）



記者張方瑀／綜合報導

美國航空運輸由於政府停擺與人力短缺問題持續延燒，加上阿拉斯加航空（Alaska Airlines）23日突發IT系統當機，導致全美航班陸續停飛，多座主要機場同時出現地面延誤與起飛暫停，航空秩序幾近癱瘓。

綜合外媒報導，聯邦航空總署（FAA）證實，華府附近的華盛頓國家機場（DCA）率先啟動「地面延誤計畫」（Ground Delay Program），航班平均延誤約30分鐘。紐華克自由國際機場（EWR）與紐約拉瓜迪亞機場（LGA）也因人手不足宣布全面停飛，航班一度全數停擺。

FAA指出，延長停飛的機率達30%至60%。近期包括芝加哥、休士頓、拉斯維加斯等地空管中心也面臨人力短缺，導致全美航班調度持續受影響。官員坦言，政府停擺已邁入第23天，航空人員壓力爆棚，部分人甚至出現反彈情緒。

運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，平常僅有5%的延誤與人力不足有關，如今因停擺問題，延誤比例飆升至53%。他強調，安全第一，必要時將放慢或暫停航班運作。

雪上加霜的是，阿拉斯加航空同日也因IT系統故障全美停飛。FAA應航空公司要求發布全國性地面停飛命令，導致多個航班無法起飛。該公司稍晚致歉，提醒乘客在前往機場前先確認航班狀態。

這已是阿拉斯加航空今年第二度發生IT當機，7月時也曾因系統異常導致航班停飛約3小時，如今又碰上政府停擺與人力短缺雙重打擊，美國航空運輸體系正面臨今年以來最嚴峻的一次考驗。