黃明志捲謀殺案「尿檢4陽性」　醫揭毒品真正可怕：重寫大腦

▲謝侑芯猝死酒店，黃明志涉案被通緝。（圖／翻攝自臉書）



記者許力方／綜合報導

31歲網紅謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，大馬警方認定涉及毒品，以謀殺案罪偵辦，今（4日）正式通緝歌手黃明志。急診醫師發文指出，「尿液驗出陽性，就代表毒品真的進入過體內」，直指這不是被陷害的故事，而是明知危險卻仍選擇跨過去的結果。

大馬警方在謝侑芯猝死的酒店現場查獲9顆藍色藥丸，初判為搖頭丸，同行的黃明志因此被帶回做尿檢，結果顯示他體內含有4種毒品成分，隨即被依法起訴並交保。警方追緝黃明志超過6小時後，仍未將人逮捕，目前已將他列入通緝名單，展開全國追捕。

▲搖頭丸屬於中樞神經興奮劑。（圖／資料照）



大馬急診醫師秦梓維今天發文指出，黃明志被驗出4種毒品反應，代表它真的進入過體內，不是被陷害而是黃的選擇。他說，吸毒不是想玩就玩的事，「毒品真正可怕的地方，不只是違法，它直接『重寫』大腦獎勵系統。」當神經通路被毒品改變後，現實生活中的快樂會逐漸消失，只有毒品能再次帶來興奮，這正是成癮（addiction）的生理機制。

秦梓維談到，提醒，「有人說只是想放鬆一下，但那一刻，大腦已經開始被綁架。」而越是被看見的人，就越該意識到自己的影響力，「一場派對、一口好奇，可能讓年輕人誤以為那只是玩樂，但從醫學角度，一次嘗試就可能讓人再也回不去。」

他說，自己在急診室見過太多因吸毒陷入幻覺、昏迷或喪命的病例，許多家屬難以接受，但毒品不分好人壞人，一旦染上，它只會不斷索求下一劑，「名氣不能豁免法律，娛樂不能麻痺良知，身體也不會替任何人說謊。」