黃明志捲謀殺案「尿檢4陽性」　醫揭毒品真正可怕：重寫大腦

▲▼謝侑芯飯店浴缸昏迷，黃明志CPR急救。（圖／翻攝自臉書）

▲謝侑芯猝死酒店，黃明志涉案被通緝。（圖／翻攝自臉書）

記者許力方／綜合報導

31歲網紅謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，大馬警方認定涉及毒品，以謀殺案罪偵辦，今（4日）正式通緝歌手黃明志。急診醫師發文指出，「尿液驗出陽性，就代表毒品真的進入過體內」，直指這不是被陷害的故事，而是明知危險卻仍選擇跨過去的結果。

大馬警方在謝侑芯猝死的酒店現場查獲9顆藍色藥丸，初判為搖頭丸，同行的黃明志因此被帶回做尿檢，結果顯示他體內含有4種毒品成分，隨即被依法起訴並交保。警方追緝黃明志超過6小時後，仍未將人逮捕，目前已將他列入通緝名單，展開全國追捕。

▲▼搖頭丸（MDMA）依毒品危害防制條例被列為第二級毒品，屬於中樞神經興奮劑。（圖／取自台灣法務部反毒宣導網站）

▲搖頭丸屬於中樞神經興奮劑。（圖／資料照）

大馬急診醫師秦梓維今天發文指出，黃明志被驗出4種毒品反應，代表它真的進入過體內，不是被陷害而是黃的選擇。他說，吸毒不是想玩就玩的事，「毒品真正可怕的地方，不只是違法，它直接『重寫』大腦獎勵系統。」當神經通路被毒品改變後，現實生活中的快樂會逐漸消失，只有毒品能再次帶來興奮，這正是成癮（addiction）的生理機制。

秦梓維談到，提醒，「有人說只是想放鬆一下，但那一刻，大腦已經開始被綁架。」而越是被看見的人，就越該意識到自己的影響力，「一場派對、一口好奇，可能讓年輕人誤以為那只是玩樂，但從醫學角度，一次嘗試就可能讓人再也回不去。」

他說，自己在急診室見過太多因吸毒陷入幻覺、昏迷或喪命的病例，許多家屬難以接受，但毒品不分好人壞人，一旦染上，它只會不斷索求下一劑，「名氣不能豁免法律，娛樂不能麻痺良知，身體也不會替任何人說謊。」

更多新聞
5600公尺瞬間崩塌！喜馬拉雅山雪崩奪走9命　雪巴嚮導目擊慘
明天就作廢！5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...開出地點
快訊／黃明志疑潛逃　經紀人發聲認「與他失聯」
快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒
大馬警方研判黃明志「已潛逃」

黃明志遭通緝疑潛逃　經紀人發聲認「與藝人失聯」

網紅謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，其中黃明志被爆出牽涉其中，因涉及命案及毒品，震驚各界；今馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，命案有全新進展，因此警方將改以謀殺案的罪名偵辦，並將在今日逮捕他了解案情，不過黃明志遲遲未現身，今晚大馬警方宣佈，正式通緝黃明志，法迪爾向媒體表示，相信黃明志已潛逃。

