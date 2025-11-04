　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準鳳凰各國預測挑戰「超級颱風」　一路向西成颱後大爆發

▲▼準鳳凰颱風 。（圖／翻攝NOAA、weathernerds）

▲準鳳凰未來發展良好 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署預估，明天（5日）清晨今年第25號颱風「鳳凰」將生成，並於周末抵達菲律賓附近，可能增強為中度颱風。氣象專家分析一致認為，準鳳凰未來發展良好，AI以及各國電腦模式也一致看好鳳凰成颱後高強度發展，可能挑戰「超級颱風」等級。

根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）發布的預報，初步預測路徑與菲律賓、日本氣象單位一致，顯示準鳳凰下周可能在呂宋島北部附近以中、強度颱風左右的強度登陸，且屆時其強度將達到美國颶風等級中約四級的颶風，1分鐘平均風速為120節（約時速220公里）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

菲律賓預測它有可能發展成「超級颱風」，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統（GFS）模式預測則都顯示，準鳳凰正向西移動，可能在下周登陸菲律賓，目前呈現結構增強跡象，且北轉的可能性不大。

▲▼ 。（圖／翻攝JTWC）

▲各國預測鳳凰成颱後可能快速增強，挑戰強颱 。（圖／翻攝JTWC）

氣象愛好「台灣颱風論壇」今（4日）晚根據各國預報分析，準鳳凰未來走向有3種路線，會是何種情境變數還很大，9至10日（周日至下周一）是關鍵。因其未來5天西進過程中發展環境良好，至少可達中度颱風，甚至挑戰強颱。通過菲律賓或進入巴士海峽後發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

此外，根據今年表現良好的Google AI （FNV3）模式系集圖顯示，鳳凰形成後將快速發展、增強，在抵達菲律賓前，巔峰可達強烈颱風，而且具有高度共識。

台灣颱風論壇指出，由於秋季的颱風常受到東北季風干擾，路徑從東岸或西岸通過各地風雨強度會有明顯差異。若颱風接近或影響台灣，影響時間約落在11至13日（下周二至四）之間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子「會與粿粿共同面對」！認找范姜彥豐協商「分期付款」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

王子二度道歉！律師讚5細節「蠻有誠意」：往後公眾人物比照辦理

康橋帶千名學生爬合歡山　「違法搭帳篷」被檢舉挨罰

準鳳凰各國預測挑戰「超級颱風」　一路向西成颱後大爆發

準鳳凰最新3路徑可能　關鍵北轉1走向「全台有感」

花5萬6買「寵物電動車」不能上路！她慘被開罰沒收　業者回應了

快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒

戀愛上癮也會「腦霧」　快檢視有毒關係5大警訊

全支付爆盜刷潮！他一夜被刷20筆「損失8萬」　官方急發四點聲明

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

王子二度道歉！律師讚5細節「蠻有誠意」：往後公眾人物比照辦理

康橋帶千名學生爬合歡山　「違法搭帳篷」被檢舉挨罰

準鳳凰各國預測挑戰「超級颱風」　一路向西成颱後大爆發

準鳳凰最新3路徑可能　關鍵北轉1走向「全台有感」

花5萬6買「寵物電動車」不能上路！她慘被開罰沒收　業者回應了

快訊／雨繼續下　升級「豪雨特報」3縣市警戒

戀愛上癮也會「腦霧」　快檢視有毒關係5大警訊

全支付爆盜刷潮！他一夜被刷20筆「損失8萬」　官方急發四點聲明

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

黃明志逃往泰國？「最強奶媽」曬截圖求救：請當地朋友給我消息

國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

【根本食蟻獸】黑狗高難度挑戰喝保特瓶的水XD

相關新聞

準鳳凰3路徑預測　1走向全台有感

準鳳凰3路徑預測　1走向全台有感

關島附近的熱帶性低氣壓即將成颱，中央氣象署表示，預計明天（5日）清晨今年第25號颱風「鳳凰」將生成，並於周末抵達菲律賓附近，可能增強為中度颱風，11、12日（下周二、三）最接近台灣。氣象專家分析，「準鳳凰」未來走向有3種路線，其中一種可能貼著台灣往東北移動，對台灣影響最劇烈，全台都有感。

即／雨繼續下　3縣市升級豪雨特報

即／雨繼續下　3縣市升級豪雨特報

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

海鷗強襲菲律賓　15萬人撤離已1死

海鷗強襲菲律賓　15萬人撤離已1死

關鍵字：

氣象氣象雲台灣颱風論壇鳳凰颱風颱風

讀者迴響

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面