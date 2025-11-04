準鳳凰各國預測挑戰「超級颱風」　一路向西成颱後大爆發

▲準鳳凰未來發展良好 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署預估，明天（5日）清晨今年第25號颱風「鳳凰」將生成，並於周末抵達菲律賓附近，可能增強為中度颱風。氣象專家分析一致認為，準鳳凰未來發展良好，AI以及各國電腦模式也一致看好鳳凰成颱後高強度發展，可能挑戰「超級颱風」等級。

根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）發布的預報，初步預測路徑與菲律賓、日本氣象單位一致，顯示準鳳凰下周可能在呂宋島北部附近以中、強度颱風左右的強度登陸，且屆時其強度將達到美國颶風等級中約四級的颶風，1分鐘平均風速為120節（約時速220公里）。

菲律賓預測它有可能發展成「超級颱風」，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）和美國全球預報系統（GFS）模式預測則都顯示，準鳳凰正向西移動，可能在下周登陸菲律賓，目前呈現結構增強跡象，且北轉的可能性不大。

▲各國預測鳳凰成颱後可能快速增強，挑戰強颱 。（圖／翻攝JTWC）



氣象愛好「台灣颱風論壇」今（4日）晚根據各國預報分析，準鳳凰未來走向有3種路線，會是何種情境變數還很大，9至10日（周日至下周一）是關鍵。因其未來5天西進過程中發展環境良好，至少可達中度颱風，甚至挑戰強颱。通過菲律賓或進入巴士海峽後發展環境迅速劣化，強度會逐漸減弱。

此外，根據今年表現良好的Google AI （FNV3）模式系集圖顯示，鳳凰形成後將快速發展、增強，在抵達菲律賓前，巔峰可達強烈颱風，而且具有高度共識。

台灣颱風論壇指出，由於秋季的颱風常受到東北季風干擾，路徑從東岸或西岸通過各地風雨強度會有明顯差異。若颱風接近或影響台灣，影響時間約落在11至13日（下周二至四）之間。