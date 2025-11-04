　
地方 地方焦點

桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽護國宮登場

▲桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽

▲桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽登場。（圖／圓夢愛心關懷協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵心智障礙的慢飛天使們，能勇敢展現自我、綻放自信光芒，桃園市圓夢愛心關懷協會4日在桃園區護國宮 舉辦「第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽活動」，共有 16家社福機構與協會 參與，超過 300名選手與家屬 共襄盛舉，現場氣氛熱烈、感動滿滿。

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹說：今天是第142場每月一愛的活動，也是協會辦理「第三屆辦理圓夢盃慢飛天使才藝競賽活動」，舉辦這項才藝競賽的初衷，是希望讓慢飛寶貝們擁有展現自我與實現夢想的舞台，也讓社會看見他們的努力與潛能。「他們的每一份用心，都值得被看見與鼓掌，這不只是比賽，更是一場生命的禮讚。」

▲桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽

▲桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽登場。（圖／圓夢愛心關懷協會提供）

主辦單位特別為鼓勵每一位選手的努力與付出，除設有前三名獎金外，更特別設立多項獎項，包括「最佳勇氣獎」、「最佳台風獎」、「最佳服裝獎」、『最佳人氣獎』等，藉此肯定孩子們在舞台上的突破與成長。每一位得獎者上台領獎時的笑容，成為活動現場最動人的畫面。

▲桃園市第三屆圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽

第三屆辦理圓夢盃慢飛天使才藝競賽活動以「圓夢創意，幸福啟飛」為主題，設有歌唱、舞蹈、戲劇、樂器演奏及創意表演等多元項目，讓慢飛天使們能自由揮灑創意、展現學習成果。參賽者們在舞台上勇敢自信地演出，天真笑容與真摯表現，感動了所有在場觀眾。本次活動由市府社會局指導，桃園市身心障礙服務推展協會及桃園市護國宮愛心基金會共同協辦。

關鍵字：

圓夢盃慢飛寶貝才藝競賽每月一愛

