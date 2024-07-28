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桃園「113年外國人才藝競賽舞蹈與歌唱」複賽　入選名單揭曉

▲桃園113年外國人才藝競賽複賽

▲張哲航專委(右一)表示，外國人才藝競賽期看見不同文化的美麗與多樣性。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「113年外國人才藝競賽舞蹈組與歌唱組複賽」，28日在桃園區建國公園天幕廣場歡樂登場。市府勞動局專門委員張哲航說，桃園市是國門之都，市長張善政致力打造一個讓每一位外國朋友，都能感受到溫暖與支持的城市：透過才藝競賽、表揚等系列文化分享活動，展示桃園的多元文化特色，看見不同文化的美麗與多樣性。

▲桃園113年外國人才藝競賽複賽

▲市議員于北辰(中)表示，桃園對外國人友善接納。(圖／記者楊淑媛攝)

張哲航表示，在桃園工作的外國人逾13萬人，人數為全國之冠，為感恩外國人對桃園產業發展及家庭貢獻，市府勞動局舉辦「優良外國人選拔」、「外國人才藝競賽」、「藝遊東南：色彩與故事」藝術展覽、東南亞廚藝交流與街區小旅行等系列活動，讓在桃園的外國人一展長才、促進多元文化交流。

▲桃園113年外國人才藝競賽複賽

▲移民署桃園站主任黃英貴(右三)頒贈菲律賓舞蹈組參加獎。(圖／記者楊淑媛攝)

113年外國人才藝競賽分三種競賽類別，有舞蹈組、歌唱組及短影音組，今年報名參加比賽的外國人非常踴躍，韓國、香港、越南、菲律賓、印尼、泰國等國家均有選手報名；參賽組數超過50組，今天是舞蹈與歌唱競賽的複賽，將各選出8組入圍總決賽。▲桃園113年外國人才藝競賽複賽

▲市政顧問陳俐臻(右一) 頒贈泰國舞蹈組參加獎。(圖／記者楊淑媛攝)

今天的賽事競爭激烈，許多企業主和本國員工也組隊到場為參賽的外國同仁加油，展現桃園對外國人的友善對待。入選晉級總決賽的優勝名單如下：
舞蹈組晉級名單：
1.E-boyz 菲律賓。2.The queens 菲律賓。3.A  I菲律賓。4.Diodes Girls 菲律賓。
5.陽國段 越南。6.南亞電路板股份公司代表 越南。7.烏隆他尼泰國。8.健行科大-可愛女孩舞蹈團印尼。
歌唱組晉級名單：1.瑞夏 Rosialyn Badoles 菲律賓。2.E-boys Band 菲律賓。
3.裘絲琳 Jocelyn Martinez 菲律賓。4.阮光黃 Nguyen Quang Huynh 越南。
5.里扎 SAMSUL RIZAL 印尼。6.阿佑 BAYU ANGGORO 印尼。7.阿迪 ADIK IMAM 印尼。8.梅拉妮 Melanie Vegiga 菲律賓。

▲桃園113年外國人才藝競賽複賽

▲印尼籍外國人表演團體。▼佶洋執行長黃士育(右一) 頒贈越南舞蹈組參加獎。(圖／記者楊淑媛攝)

▲桃園113年外國人才藝競賽複賽

市府勞動局跨國勞動事務科科長郭家憲指出，今天的競賽並邀請4名新住民通譯，分別是泰國籍李翠玲、越南籍陶錦翠、印尼籍柳佳文、菲律賓籍陳愷娜，為參賽選手做語言翻譯，讓他們沒有語言隔閡，能開心參賽，今天入選晉級總決賽的參賽者，將在8/25(日) 下午1:00，在桃園市婦女館國際演藝廳，爭取最耀眼的年度「桃園之星」榮耀！當天同時表揚113年優良外國人及私立就業服務機構，凡參加的外國朋友還有機會抽得大獎，歡迎市民朋友共襄盛會，一起來幫外國朋友加油。

▲桃園113年外國人才藝競賽複賽

▲桃園「113年外國人才藝競賽舞蹈組與歌唱組複賽」在桃園區建國公園天幕廣場歡樂登場。(圖／記者楊淑媛攝)

包括：移民署桃園站主任黃英貴、市議員于北辰、市政顧問陳俐臻、春日里里長簡郁陞、豐林里里長簡士強、廣興里里長吳明香及勞動局專門委員張哲航等均一同出席活動。

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