地方 地方焦點

嘉義縣倡導青少年健康成長　警局舉辦傳統現代才藝競賽

▲▼嘉義縣警局暑假青少年活動 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣警局暑假「2025少年傳統與現代才藝『尬』起來」競賽活動 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為鼓勵青少年重視傳統藝術與現代才藝創新，傳承真善美有益身心健康技藝，讓現代才藝創新俱進，特於暑期青春專案期間舉辦「2025少年傳統與現代才藝『尬』起來」競賽活動，提供青少年展演舞台，並藉此執行反毒、反詐騙、反性剝削、反組織犯罪及防制少年參與賭博行為等宣導，營造優質少年成長環境。

▲▼嘉義縣警局暑假青少年活動 。（圖／嘉義縣警局提供）

本次活動參加決賽共25組選手，真是高手如雲，選手們表演傳統民俗中國大鼓、古典舞蹈及現代街舞、小提琴、爵士鼓、薩克斯風、烏克麗麗、跆拳道品勢、陀螺毽子及一代女皇武則天混音版等演出，各個才藝精湛，競爭激烈。

▲▼嘉義縣警局暑假青少年活動 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局局長李權哲親臨活動頒獎典禮並致詞鼓勵參賽之青少年朋友，立法委員陳冠廷、民雄鄉長林于玲、嘉義縣議員黃啟豪、林淑完、林岱杰、陳文忠與簡嘉億助理、代表會主席涂文生、副主席楊秀密、救國團嘉義團委會主任委員黃國芳、民雄文教基金會董事長陳明鴻及嘉惠電廠主任涂祐誠等多位貴賓蒞臨會場頒獎，佳作4位得獎者，各頒發獎勵金新臺幣5,000元及獎盃與警察熊寶寶1座；優等2位得獎者，各頒發獎勵金新臺幣1萬元及獎盃與警察熊寶寶1座；壓軸由局長李權哲與立法委員陳冠廷共同頒發最大獎特優得獎者1名獎勵金新臺幣2萬元及獎盃與警察熊寶寶1座。

▲▼嘉義縣警局暑假青少年活動 。（圖／嘉義縣警局提供）

比賽經評審團評選結果如下：
特優1名：藝揚鼓樂-傳統民俗藝陣 中國大鼓-御天戰鼓。
優等有2名：黃堆媞-中國古典舞 破陣及Monster+ 街舞 PRISTIN V - Get It 。
佳作有4名：AK Lockers-街舞-鎖向舞敵、 布蘭喵-街舞、東吳高職表演藝術科中國&流行舞代女皇武則天及王威仁 西方樂器演奏 烏克麗麗 Beat it。

「2025少年傳統與現代才藝『尬』起來」競賽得獎名單將公布於嘉義縣警察局全球資訊網站（https://www.cypd.gov.tw/Jdp/）及嘉義縣警察局、嘉義縣警察局少年警察隊臉書。

