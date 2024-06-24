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總獎金25萬！「桃園之星」113年外國人才藝競賽歡迎報名

▲「桃園之星」113年外國人才藝競賽歡迎報名

▲「桃園之星」外國人才藝競賽，演出精彩。（資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在桃園市工作的外國人數逾13萬人，為全國之冠。為促進文化交流，打造桃園成為外國人的友善城市，肯定在桃園工作的外國人對桃園產業發展及家庭貢獻。桃園市政府勞動局舉辦「『桃園之星』113年外國人才藝競賽暨表揚活動」，才藝競賽分為舞蹈、歌唱、短影音三組比賽，總獎金25萬元，歡迎報名參賽。

桃園市政府勞動局24日指出，113年外國人才藝競賽參賽者以在桃園工作的外國人為主，歌唱組限定國語、臺語、客語或原住民族語其中一種語言，舞蹈組為現代舞、民族舞及街舞等不拘；短影音以「發現友善美好的桃園」為題，暢遊桃園的景點或商場，生活日常，介紹有趣的桃園特色。（不超過90秒）

▲「桃園之星」113年外國人才藝競賽歡迎報名

本次初賽採線上報名並提供才藝影片，歌唱、舞蹈比賽影片長度5分鐘內，短影音為90秒以內.。7/6截止後選出績優者，並另行通知參加複賽。
複賽日期7/28(日)於桃園市建國公園 (330桃園市桃園區桃鶯路89號）
決賽日期8/25(日)地點:桃園市婦女館(330桃園市桃園區延平路147號）
決賽當天將一併舉行113年優良外國人及優良私立就業服務機構表揚活動。

本次競賽活動詳情可點閱勞動局官網”桃園市113年優良外國人才藝競賽開放報名”網站https://lhrb.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=4860&s=1310909
7/6日截止，請有意者趕快報名。
活動臉書：https://www.facebook.com/taoyuancitygovernment
聯絡電話：03-3316379
聯絡信箱：nushinetaiwan@gmail.com

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外國人才藝競賽桃園市政府文化交流友善城市

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