哈佛大學成績通膨！60%拿A「教授評分要變嚴了」　

▲哈佛大學最新校內報告顯示，超過60%的哈佛大學生成績是A，而20年前僅約25%。示意圖非當事人（圖／翻攝自Harvard University FB）

圖文／鏡週刊

「我哭了一整天。週一我翹課，一直在床上哭，因為我覺得自己上課那麼努力，成績卻並不理想，感覺太令人心碎了」這是哈佛大學1名大學生對最新校內報告的真實反應。哈佛大學教育辦公室週一（3日）發布了一份25頁報告，指出學校的評分制度「無法履行評分的核心功能」，成績膨脹問題已經嚴重影響學術文化。

《哈佛深紅》報導，這份校內報告顯示，超過60%的哈佛大學生成績是A，而20年前僅約25%。成績膨脹速度在過去10年尤其顯著，自2015年以來，A等比例增加20個百分點，今年學生的平均GPA高達3.83。報告指出，過去中位數GPA達A的現象開始於2016-2017學年度，疫情期間遠距教學更使成績膨脹現象加速。

教育主任克萊柏（Amanda Claybaugh）在報告中表示，過高的A等比例已經損害學校的學術文化，迫切需要改革，以「恢復評分公正，讓學術文化回到過去的水平」。她指出，教師普遍認為成績與學生作業品質不匹配，而學生也感受到評分的不一致。

報告分析，成績膨脹並非學生努力減少所致。根據學生每學期提交的課程評量（Q報告），學生每週花在課業上的時間從20年前的約6小時，增加到今年的6.46小時。然而，一些教師表示，為了配合學生負擔，他們不得不減少閱讀量或調整課程內容。

克萊柏還指出，課程評價制度與學生期望也給教師帶來壓力，讓他們傾向給出較高分數；同時，為照顧部分高中準備不足的學生，教師的寬容評分習慣也助長了成績膨脹。

針對問題，報告提出多項改革建議，包括明確說明每個成績的要求、恢復實體考試、標準化不同班級的評分，並探討引入A+制度以及在成績單上標示課程中位數等措施，以增加成績的資訊價值。任何重大改變都需經教職員投票通過。

報告一出，哈佛學生反應強烈。1名學生表示，為了應付更嚴格的評分，可能不得不犧牲課外活動，「這樣根本違背了哈佛教育的精神」。另有學生擔心心理健康會受影響，認為學校正面臨「成績膨脹危機」。

哈佛教職員委員會已展開討論，試圖「恢復評分公正，回復學術文化」，包括考慮A+制度和標註課程中位數等措施。此次改革引發學生與校方間對於學術價值與成績公正的廣泛討論，哈佛的評分制度正面臨重大調整。



更多鏡週刊報導

下一場人類大瘟疫？巴西蝙蝠體內藏「新型冠狀病毒」 與COVID-19好相似

爆陳玉珍私下想和解！硬扯「當初沒攻擊妳」 林月琴怒嗆：是不是失憶症？

驚！柬埔寨警方搗毀電信詐騙窩點 「逮57外籍人員」含32台灣人