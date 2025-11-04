　
國際

ChatGPT新規「禁供醫療、法律、理財建議」　OpenAI澄清真相

許多人經常會使用ChatGPT，詢問生活疑難雜症。（示意圖，Pexels）

▲許多人經常會使用ChatGPT，詢問生活疑難雜症。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

人工智慧公司OpenAI 近日更新使用政策，明確禁止旗下聊天機器人ChatGPT提供醫療、法律與財務建議，強調此舉旨在降低風險、加強安全。消息曝光後引發全球熱議。不過官方隨後澄清，用戶仍能如以往般詢問健康與法律相關問題，只是ChatGPT將不再「扮演專家」，而被重新定位為「教育工具」，而非「顧問」。

新政策劃清專業界線　禁止AI代替醫師與律師

OpenAI日前在官方「使用政策」（Usage Policies）中指出，自2025年10月29日起，旗下聊天機器人ChatGPT禁止用於「提供需專業執照的建議」，包括醫療、法律與財務3大敏感領域。

此外，政策同時禁止使用ChatGPT執行「沒有人工監督的高風險決策」、處理面部／生物識別資料、學術舞弊及其它敏感場景。OpenAI表示，此次政策更新主要是為了「使用者安全」與「責任風險控管」。

《Financial Express》分析指出，這項改變是出於法律責任與監管壓力的考量。隨著聊天機器人被愈來愈多用來查詢健康症狀、法律權益或投資建議，若未經專業審查就作出解答，可能導致誤診、錯誤法律行動或財務損失。OpenAI選擇劃清界線，以避免誤用風險。

OpenAI澄清並非全面封禁：ChatGPT仍能協助理解健康、法律資訊

不過，《商業內幕》（Business Insider）報導澄清外界誤解。報導指出，社群平台X上出現「ChatGPT將全面停止提供健康建議」的貼文，引發熱議，甚至有用戶回覆「那我就沒用了」。

但OpenAI發言人強調：「這不是新改變。ChatGPT從來不是專業醫療或法律顧問，但仍是幫助人們理解健康與法律資訊的絕佳工具。」OpenAI健康AI研究主管卡蘭辛格哈爾（Karan Singhal）也在X上回應：「模型行為未改變。」

《商業內幕》報導指出，政策的重點在於區分「醫療資訊」（medical information）與「醫療建議」（medical advice）。前者屬於教育用途，後者則需持照執業。例如，ChatGPT可說明感冒時的基本照護方式，像是多喝水、開加濕器、服用普拿疼退燒，但不會診斷病因或開立藥方。

OpenAI也提醒，ChatGPT與醫師、律師間的關係不同，對話內容不受「醫病或律師—當事人保密特權」保護，理論上仍可能被司法機關調閱。此舉也呼應公司近月針對心理健康領域增設的安全防線，避免模型誤判使用者的情緒或病徵。


11/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鍾欣凌跟黃嘉千比誰先出道　變成在吵架XDDD

