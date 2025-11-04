謝侑芯與黃明志住五星級酒店　一晚「奢華房價」曝光！

▲黃明志（左圖）捲入謝侑芯（右圖）命案，目前已交保。（圖／翻攝《中國報》、謝侑芯 IG）

圖文／鏡週刊

台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日被發現陳屍於馬來西亞吉隆坡五星級「悅榕莊酒店」客房內，警方4日正式宣布改以謀殺罪偵辦。而她與大馬歌手黃明志共度「最後一夜」的豪華酒店與房價也隨之曝光。

五星級飯店位金三角 一晚房價上看7萬台幣

根據《中國報》報導，案發現場的「悅榕莊酒店」（Banyan Tree Kuala Lumpur）位於吉隆坡金三角核心地帶，為當地著名的國際奢華飯店。整棟建築以高級材質打造，高樓層客房可俯瞰城市夜景，距離知名購物商圈柏威年廣場（Pavilion KL）步行約15分鐘。

酒店一般客房每晚房價動輒4位數令吉，約新台幣7,300至7萬3,000元，而最頂級的總統套房更被譽為「空中宮殿」，每晚房價突破5位數令吉，折合新台幣約7萬3,500元起，上看10多萬元，奢華程度令人咋舌。

▲吉隆坡悅榕莊酒店位於金三角地帶，外觀高聳、景觀絕佳，是當地知名五星級國際飯店。（圖／翻攝自Google Maps）

家屬將赴馬領回遺體 警方待報告出爐

警方指出，案發當時黃明志亦在現場。警方其後在他身上搜出9顆、重約5.12克的藍色搖頭丸「愛他死」，尿液檢測結果顯示，他對安非他命、克他命、大麻及冰毒均呈陽性反應。黃明志被延扣2天，並於10月24日被提控上庭，他否認擁毒與濫用毒品指控，目前以8,000令吉（約新台幣5.9萬元）保釋，案件將於12月18日再度過堂。

目前謝侑芯遺體仍存放於吉隆坡中央醫院太平間，警方已接近完成解剖與化驗程序，待完整報告出爐後即可放行。據悉，謝家人近期將赴馬辦理領屍手續，預計在當地火化後，將骨灰帶回台灣。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



