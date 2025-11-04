傳國防部計畫在龍岡設萬坪靶場　桃市議員譴責、張善政不支持

▲市議員梁為超、吳嘉和、謝美英與大龍岡地區多位里長在市議會議事堂前高喊「反對設立彈藥庫」口號。（圖／國民黨市議會黨團提供）

記者沈繼昌／桃園報導

外傳國防部計畫在桃園市中壢區龍岡社置萬坪靶場與彈藥庫，引發地方撻伐，桃園市議員梁為超、吳嘉和與謝美英今（4）日在市議會聯合質詢時，嚴厲譴責國防部在未經地方溝通協調下，貿然計畫在龍岡人口稠密地區設置靶場或大型彈藥，已引發地方強烈反彈。三位市議員堅決表達反對立場，要求市府全力阻止不當設置；市長張善政亦於會上表態「不支持軍方在龍岡設置靶場」。

市議員梁為超指出，軍方擬設靶場地點周邊涵蓋六個里，人口近3萬人，為高度密集住宅區。軍方事前毫無公開說明與溝通，意圖強行推動，其中靶場面積廣達一萬五千坪，居民質疑「名為靶場、實為彈藥庫」，軍方作業過程不透明，嚴重威脅民眾生命財產安全。將透過立委魯明哲向中央反映地方民意，要求國防部正視民怨。

市議員吳嘉和亦痛批，軍方倘若規劃如此重大設施，市府怎能毫不知情，此案涉及安全風險，如同在十萬人口城區放置火藥庫。當場要求市長張善政表態；張善政立即回應「當然不支持」。吳嘉和呼籲市府都發、建管等相關單位嚴格把關、不得核准任何相關工程，若軍方執意施工，將號召民眾抗爭到底。

▲梁為超、吳嘉和、謝美英今天在市議會上向張善政遞出陳情書。（圖／國民黨市議會黨團提供）

市議員謝美英也認為，龍岡地區人口密集、周邊住宅林立，並非適合設立靶場處。軍方罔顧地方發展與民眾安危，顯示其傲慢態度。謝美英強調將「超前部署」全力反對，絕不讓此案付諸實行。

梁為超補充，該地區過去為軍方直升機起降場，長期受軍事管制，導致地方發展受限。隨著軍事設施陸續撤離，當地已轉型為高密度住宅區。軍方再度選址於此，與地方發展方向背道而馳，更引起居民對噪音、震動與安全疑慮的強烈不安。

三位市議員聯合質詢結束後，將陳情書親自遞交給張善政，並與到場聲援大龍岡地區十餘位里長在議會議事堂前高喊「反對設立彈藥庫」口號，展現地方堅定立場；里長們呼籲，軍方應立即撤回現址規劃，重新檢討選址方向，並建議將該地改為公園或綠化用地，以提升居住安全與生活品質、還給地方安寧。