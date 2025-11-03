軍購刺針飛彈增至2621枚「估121年全交裝」　今年第四季將獲首批

▲顧立雄3日到立法院外委會報告軍購延宕，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部共編列133億元7523萬對美採購500枚「FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈」飛彈、178套發射器。國防部長顧立雄今（3日）透露，現在總共增加至2621枚，將在今年第四季獲得第一批。國防部戰規司司長黃文啓中將則說，目前既定期程是到121年，但目前持續跟美協調，在自動化產線開設後，能夠把期程往前壓縮。

顧立雄3日到立法院外委會報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢表示，國軍現有的人攜式刺針飛彈是美軍先前以軍事合作所提供的裝備，而我方向美採購2621枚人攜式刺針飛彈，第一批500枚和發射系統是否確定年底前交裝？後續因應各軍種需求，是否還有大量增購規劃？

顧立雄指出，預期今年第四季來交付，現在總共是從原來的500枚，增加至2621枚，「現在已經重新啟動自動化產線，逐漸趕上進度，我們會在今年第四季獲得第一批後，應該會陸續獲得」。

對於後續的人攜式刺針飛彈大概何時會交裝？黃文啓表示，目前既定期程是到121年，「第二次發價書需求遞出去之後，美方給我們期程是到121年」，但目前持續跟美協調，在自動化產線開設後，能夠把期程往前壓縮，後續依照美方交運期程來修訂相關採購文件。

陳俊宇提到，上會期行政院施政報告中提到，今年起義務役會有8周新訓接受無人機、反裝甲火箭、人攜式刺針飛彈訓練，預估今年徵集約9839名義務役，但在缺乏模擬器材下，今年如何落實人攜式刺針飛彈納入新訓課程規劃？

陸軍參謀長陳建義說，在目前還沒有模擬器獲得情況下，先有兵整中心來依據新訓單位訓練需求，「已經在今年訓練開始時候已經產制」，交付新訓單位使用達6000多人次，這方面沒問題，後續會循商先來做小批量採購模擬器，經過驗測合格後會納入建案來獲得。

陳俊宇再指，國防部業報中提到創新小組（DIO）規畫明年籌獲人攜式刺針飛彈模擬器，是因應接下來新到貨刺針飛彈交裝後必須提升的整體訓能，那麼模擬器籌獲時間表為何？要交付給什麼單位？國防部是否有更明確的規劃？陳建義指出，DIO獲得的模擬器，在部隊驗測後，會分別交付給訓練單位、有配賦刺針飛彈的駐地單位、新訓旅等來滿足訓練需求。

▼今年「漢光41號演習」實兵演練時，國防部首度曝光官兵使用人攜式刺針飛彈。（圖／國防部提供）