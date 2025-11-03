　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍購刺針飛彈增至2621枚「估121年全交裝」　今年第四季將獲首批

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國防部部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄3日到立法院外委會報告軍購延宕，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部共編列133億元7523萬對美採購500枚「FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈」飛彈、178套發射器。國防部長顧立雄今（3日）透露，現在總共增加至2621枚，將在今年第四季獲得第一批。國防部戰規司司長黃文啓中將則說，目前既定期程是到121年，但目前持續跟美協調，在自動化產線開設後，能夠把期程往前壓縮。

顧立雄3日到立法院外委會報告「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」，並備質詢。民進黨立委陳俊宇質詢表示，國軍現有的人攜式刺針飛彈是美軍先前以軍事合作所提供的裝備，而我方向美採購2621枚人攜式刺針飛彈，第一批500枚和發射系統是否確定年底前交裝？後續因應各軍種需求，是否還有大量增購規劃？

顧立雄指出，預期今年第四季來交付，現在總共是從原來的500枚，增加至2621枚，「現在已經重新啟動自動化產線，逐漸趕上進度，我們會在今年第四季獲得第一批後，應該會陸續獲得」。

對於後續的人攜式刺針飛彈大概何時會交裝？黃文啓表示，目前既定期程是到121年，「第二次發價書需求遞出去之後，美方給我們期程是到121年」，但目前持續跟美協調，在自動化產線開設後，能夠把期程往前壓縮，後續依照美方交運期程來修訂相關採購文件。

陳俊宇提到，上會期行政院施政報告中提到，今年起義務役會有8周新訓接受無人機、反裝甲火箭、人攜式刺針飛彈訓練，預估今年徵集約9839名義務役，但在缺乏模擬器材下，今年如何落實人攜式刺針飛彈納入新訓課程規劃？

陸軍參謀長陳建義說，在目前還沒有模擬器獲得情況下，先有兵整中心來依據新訓單位訓練需求，「已經在今年訓練開始時候已經產制」，交付新訓單位使用達6000多人次，這方面沒問題，後續會循商先來做小批量採購模擬器，經過驗測合格後會納入建案來獲得。

陳俊宇再指，國防部業報中提到創新小組（DIO）規畫明年籌獲人攜式刺針飛彈模擬器，是因應接下來新到貨刺針飛彈交裝後必須提升的整體訓能，那麼模擬器籌獲時間表為何？要交付給什麼單位？國防部是否有更明確的規劃？陳建義指出，DIO獲得的模擬器，在部隊驗測後，會分別交付給訓練單位、有配賦刺針飛彈的駐地單位、新訓旅等來滿足訓練需求。

▼今年「漢光41號演習」實兵演練時，國防部首度曝光官兵使用人攜式刺針飛彈。（圖／國防部提供）

▼今年「漢光41號演習」實兵演練第5天，顧立雄視導台北地區海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形；而照片中，官兵持FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈。（圖／國防部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
謝侑芯猝死現場驚見藍色藥丸！醫曝真相：一顆藥含多重成分
快訊／剉咧等！閃兵恐有第4波拘提　2知名團體成員在名單中
恭喜二連霸！大谷翔平爸爸親筆信曝光
黃子佼「秘密基地」賣掉了！　買方「一毛都沒殺」4300萬接手
台中縱火嫌「正面曝光」！偷內褲種殺機　17歲少女葬身火窟
樂團主唱6樓高墜地亡　台北跨年3人遭起訴
開嗆黃明志「我忍了5年」！　黑幕全爆：只差沒給一拳
謝侑芯遺體「恐無法返台」！經紀人揭原因
這畫面太美！道奇MVP大嫂團合照　大谷愛妻甜笑吸睛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

鄭麗文上工首日！地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

軍購刺針飛彈增至2621枚「估121年全交裝」　今年第四季將獲首批

發豪語「2028完全執政」　鄭麗文：讓唾棄民進黨的力量都過來

裝年輕稱28歲未必有用！綠揭民調加權機制　若欺騙屬實有黨紀可懲處

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

說服成功！　鄭麗文宣布：戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

會脫黨參選？林岱樺：有公平競爭自然願賭服輸　不必給我穿小鞋

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文駁：上任後將安排會面

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

鄭麗文上工首日！地方黨部人事出爐　桃園竹市黃復興人馬出任

軍購刺針飛彈增至2621枚「估121年全交裝」　今年第四季將獲首批

發豪語「2028完全執政」　鄭麗文：讓唾棄民進黨的力量都過來

裝年輕稱28歲未必有用！綠揭民調加權機制　若欺騙屬實有黨紀可懲處

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

說服成功！　鄭麗文宣布：戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

會脫黨參選？林岱樺：有公平競爭自然願賭服輸　不必給我穿小鞋

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文駁：上任後將安排會面

黃暐瀚：鄭麗文勇於論述、有存在感　會被討論是2028人選之一

美國財長怒嗆「中國難以被信賴」：必須擺脫稀土依賴風險

「林北不爽」！嘉義男持鐵棍砸車　全裸拒捕當街小便遭強制送醫

高雄跨年夢時代登場！夢幻主持群揭曉　陳漢典合體Lulu甜蜜過冬

限時優惠114.8萬！台灣福斯旗下「最便宜性能鋼砲回歸」　Polo GTI上市

速食店「雙11優惠」懶人包　比薩、蛋撻只要11元

「10點10分」方向盤握法過時了！日專家教正確姿勢　開長途不怕累

台中市府擅闖豬場清消　綠黨團轟害死全台豬農：要台中市長幹嘛？

非洲「捲毛獅」爆紅！自然捲鬃毛像髮廊燙的　網讚：根本希臘男神

剉咧等！藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

拒升級戰火！　川普表態：暫不考慮提供烏克蘭戰斧飛彈

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

政治熱門新聞

50人戶籍被廢、16名陸配放棄台灣身分

連勝文卸藍副主席　曝心聲「打落牙齒和血吞」

周玉蔻：綠營再不處理林岱樺涉貪停權　2026會被大屠殺剩嘉義縣

國防預算占GDP5%不合理！　徐巧芯「怕您不會算」給答案

張景森：賴清德有滿手好牌　比蔣萬安強的超過100個

鄭麗文就任演說狂講「台灣」　林濁水酸：中國、中華民族全消失

正國會「4挺將」缺席林岱樺岡山造勢晚會

監委指京華城樓地板面積屬一次性保障　柯文哲：判斷全然悖乎常理

傳挺普丁遭歐洲各國「封殺」　鄭麗文否認

提賴清德「中國併購台灣」說反擊　民眾黨：綠發言體系人士多唸書

說服成功　戴錫欽留任國民黨北市黨部主委

新制上路！陸人在台定居須放棄中國護照

國民黨下週甲動審停砍公務人員年金法案　他喊：決戰時刻到了！

吳音寧接台肥董座傳年薪1500萬　沈富雄批不成比例：怎會輪到妳？

更多熱門

相關新聞

砸2472億對美採購F-16V今年0交機　他：還不能求償合約延誤

砸2472億對美採購F-16V今年0交機　他：還不能求償合約延誤

台灣政府在2019年時，以約2472億元向美國採購66架F-16V戰機，原定是2027年完成交機，但截至目前，尚未交付任何一架；國防部長顧立雄日前透露，目前在線組裝總機數有50架，預計今年底完成10架組裝，試飛認證後於明年交機。對此，時常評論時事的藥師林士峰指出，我方還不能求償合約延誤；國防部副部長鍾樹明有說明，軍購案沒有求償，商購案才可求償，若明年結束仍未交機，國防部將會保留預算。

「陸勝1號」落幕！跨區機動逾200公里　整合無人機、TAK便掌握敵情

「陸勝1號」落幕！跨區機動逾200公里　整合無人機、TAK便掌握敵情

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

下周禁宰令有望解除「豬價開市恐崩盤」　農業部：登記+總量管制

最強戰車M1A2T成軍　臂章繡上「台灣陸軍」

最強戰車M1A2T成軍　臂章繡上「台灣陸軍」

陸軍十軍團喊「防疫即作戰」　赴非洲豬瘟案場協助中市府清消

陸軍十軍團喊「防疫即作戰」　赴非洲豬瘟案場協助中市府清消

關鍵字：

刺針飛彈國防部陸軍陳俊宇

讀者迴響

熱門新聞

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

吳宗憲「婚姻最後只剩數字」！直播談粿粿出軌

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

直擊／GD唱完大巨蛋直奔金豬！搭千萬豪車現身　李洙赫黏TT跟身後

快訊／怒轟黃明志說謊！　護理女神經紀人痛罵：你在隱瞞什麼？

謝侑芯命案疑點多！經紀人曝未陪同原因

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面