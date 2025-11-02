台灣連鎖港式餐廳「宣布破產」　6間直營店全關！一票員工遭欠薪

▲港式餐廳「點22」傳出宣告破產清算。（圖／翻攝自臉書／點22 港式餐飲集團）

文／CTWANT

連鎖港式餐廳「點22」近日爆出積欠薪資爭議，至少20名離職員工受害，如今又傳出因資金週轉不佳，公司總部被迫宣布破產清算，旗下6間直營店全面歇業，恐有更多員工無法領到薪水。對此，公司負責人回應，薪資可能會延遲發放，但肯定會支付。

據「點22」官網介紹，，台灣港式點心品牌「點22」創立於2022年，以「美味、快速、方便衛生、平價」為訴求，讓消費者不用特地到百貨公司，就能隨時享受到美味。而「點22」也積極拓展全球市場，包含台灣、越南、美國，營業中與籌備中的門市達到25間。

根據《EBC東森新聞》報導，有離職員工投訴，他們有個「離職群組」，裡面約20多人都遭「點22」欠薪，其中就有人無奈表示至今還沒拿到7萬元薪水，並透露店長遭欠薪水超過10萬以上。離職員工也爆料，現在「點22」12間分店將有6間陸續停業。

另據《TVBS新聞網》報導，「點22」因資金週轉不佳，傳出宣布破產清算，6間直營店（新北三重五華店、新莊富國店、蘆洲長安店、新店民族店，以及北市文山興隆店、新竹光復店）目前已停業。

新北市勞動檢查處表示，今年已接獲多起相關申訴，針對1間直營和4間加盟店裁罰總共12萬元，近期勞檢處將派員對直營店再次實施檢查，如仍有延遲發薪的違法情事，將依法加重處罰。

對此，公司負責人強調，目前正積極進行財務清算，承諾雖會延遲發放，但一定會支付員工薪資。

