政治

「抗中保台時代過去了」　蕭旭岑：蔡正元也知兩岸不可這樣下去

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文表示，目前台灣超過3%的國防預算「已經太多了」，如果兩岸能和解，就不必把錢花在軍備上。對此，前立委蔡正元痛批，「嘴巴那麼大幹什麼？請問你現在立法院通過的要不要擋？國民黨立委真的會去擋嗎？你以為國民黨主席會比AIT大嗎？搞政治一定要務實、現實、踏實。」國民黨副主席蕭旭岑今（3日）對此表示，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定、台灣安全，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨。

蔡正元批評鄭麗文，搞政治一定要務實、現實、踏實。鄭麗文現在是黨主席，不是民意代表，扯這些幹什麼？「不要忘記了，美國要把國民黨打殘，比共產黨要把民進黨打殘更容易，難道我們看不到嗎？我們可以說F-16V沒有交機、可以說飛彈兵不夠，都可以講，你要跟美國對決是不是？有這種國民黨主席嗎？面對強者要能夠回避其鋒，這不是戰術最高指導原則嗎？這麼大嘴巴去談這個問題幹什麼？」談國防預算時，只要說國民黨立委會認真審查預算就好了，如果有不合理部分，會盡責保護老百姓荷包。

蕭旭岑上午接受中廣「千秋萬事」節目專訪表示，鄭麗文重新思考國防預算，並非刪減或要百分之幾，而是大戰略，讓人民思考政府在做什麼、有沒有盡到責任？目前有兩千多億元軍購沒交貨，台灣卻越來越危險，並批賴清德總統、立委沈伯洋的倡議形容把台灣變「黑熊、刺蝟」。

蕭旭岑說，國民黨守護台灣人利益與荷包，藍委動不動就被扣紅帽子，「抗中保台的時代已經過去了」，大家應該思考兩岸穩定、台灣安全，蔡正元的本意在激勵鄭麗文與國民黨，蔡應該清楚知道，台灣不可能買那麼多武器，兩岸不可能這樣下去。他說，美國人在馬英九時代對台灣很客氣，現在的美國人對蔡英文到賴清德政府是很不客氣的。因馬英九執政，兩岸關係好，美國要拉住台灣，反觀民進黨政府跪美、舔美，台灣卻越來越危險。

蕭旭岑認為，「川習會」後美中關係重新定義，新的地緣政治訊號出現，對台灣未必有利，台灣可以扮演棋子或旗手？應該如國民黨主席鄭麗文說的，回到馬英九時代的兩岸關係。
 

更多新聞
我國編列2472億2883萬元向美採購66架F-16V BLK70型戰機，依規劃應於明年底前全數交機，然而至今交機數量仍為0。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（3日）表示，對美軍購一切照契約走，「貨沒到手，不會付錢」，就這麼簡單明瞭，台灣要增強自我防衛能力，對外要提升軍購，同時也惠要求行政部門落實預算執行，強化自己的國防實力，才能換得真和平。

國民黨鄭麗文蕭旭岑蔡正元國防部國防預算中共兩岸關係

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

